Țara care construiește o cale ferată spectaculoasă în Himalaya. Au fost străpunse deja 41 de tuneluri. FOTO

Proiectul noii linii feroviare Rishikesh-Karnaprayag, unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din regiunea Himalaya, a ajuns la o etapă importantă. Linia, cu o lungime de 125 de kilometri, este construită pentru a îmbunătăți accesul către circuitul de pelerinaj Char Dham și pentru a conecta mai eficient zonele montane din statul Uttarakhand, scrie Times of India.

Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), compania care implementează proiectul, a finalizat străpungerea tunelului de evacuare nr. 1, cu o lungime de 10,847 kilometri. Operațiunea marchează cea de-a 41-a străpungere de tunel realizată în cadrul proiectului.

Un tunel de aproape 11 kilometri, săpat în munții Himalaya

Tunelul de evacuare nr. 1 a fost conectat pe întreaga sa lungime de 10,847 kilometri, devenind al doilea cel mai lung tunel din cadrul proiectului. Finalizarea lucrării reprezintă un pas important într-o zonă în care relieful și structura geologică pun probleme serioase constructorilor.

Lucrările de excavare s-au desfășurat în condiții dificile, într-un teren caracterizat de formațiuni stâncoase puternic tectonizate, cutate și fragmentate. În mai multe sectoare, rocile sunt intens fracturate și instabile, ceea ce complică semnificativ lucrările subterane.