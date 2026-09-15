Țara care construiește o cale ferată spectaculoasă în Himalaya. Au fost străpunse deja 41 de tuneluri. FOTO

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FOTO: X / Rail Vikas Nigam Limited

India avansează cu unul dintre cele mai spectaculoase proiecte feroviare din Himalaya: linia Rishikesh-Karnaprayag a ajuns la 41 de tuneluri străpunse, iar alte cinci ar putea fi finalizate în următorul an.

autor
Mihaela Ivăncică

Proiectul noii linii feroviare Rishikesh-Karnaprayag, unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din regiunea Himalaya, a ajuns la o etapă importantă. Linia, cu o lungime de 125 de kilometri, este construită pentru a îmbunătăți accesul către circuitul de pelerinaj Char Dham și pentru a conecta mai eficient zonele montane din statul Uttarakhand, scrie Times of India.

Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), compania care implementează proiectul, a finalizat străpungerea tunelului de evacuare nr. 1, cu o lungime de 10,847 kilometri. Operațiunea marchează cea de-a 41-a străpungere de tunel realizată în cadrul proiectului.

Un tunel de aproape 11 kilometri, săpat în munții Himalaya

Tunelul de evacuare nr. 1 a fost conectat pe întreaga sa lungime de 10,847 kilometri, devenind al doilea cel mai lung tunel din cadrul proiectului. Finalizarea lucrării reprezintă un pas important într-o zonă în care relieful și structura geologică pun probleme serioase constructorilor.

Lucrările de excavare s-au desfășurat în condiții dificile, într-un teren caracterizat de formațiuni stâncoase puternic tectonizate, cutate și fragmentate. În mai multe sectoare, rocile sunt intens fracturate și instabile, ceea ce complică semnificativ lucrările subterane.

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Finalizarea celei de-a 41-a străpungeri apropie proiectul de o nouă etapă importantă. Potrivit informațiilor disponibile, alte cinci tuneluri ar urma să fie străpunse în următorul an, accelerând lucrările la una dintre cele mai dificile linii feroviare construite în India.

Ruta Rishikesh-Karnaprayag se întinde pe 125 de kilometri și traversează un teritoriu montan extrem de accidentat. O mare parte a traseului este construită în tuneluri, soluție necesară pentru ca linia feroviară să poată traversa relieful dificil din Uttarakhand.

O cale ferată care va apropia marile destinații de pelerinaj

Proiectul are o importanță majoră pentru regiunea Uttarakhand și este menit să îmbunătățească legăturile de transport din Himalaya. Traseul traversează districtele Dehradun, Tehri Garhwal, Pauri Garhwal, Rudraprayag și Chamoli.

Noua cale ferată va conecta mai bine localități și destinații religioase și turistice precum Devprayag și Karnaprayag cu Rishikesh și, mai departe, cu regiunea capitalei New Delhi.

Una dintre principalele mize ale proiectului este facilitarea accesului către Char Dham, unul dintre cele mai importante circuite de pelerinaj din India. Odată finalizată, infrastructura ar urma să simplifice deplasarea pentru milioane de pelerini, dar și pentru localnici și turiști.

Constructorii se confruntă cu un teren extrem de dificil

Condițiile geologice reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale proiectului. Tunelurile sunt excavate prin formațiuni stâncoase traversate de numeroase falii și zone instabile.

În anumite sectoare, constructorii au întâlnit roci puternic fragmentate și formațiuni geologice complexe. Aceste condiții au impus lucrări dificile și măsuri speciale pentru menținerea stabilității tunelurilor.

Finalizarea tunelului de evacuare nr. 1 și atingerea pragului de 41 de străpungeri reprezintă, astfel, o etapă importantă pentru proiectul Rishikesh-Karnaprayag și pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare în una dintre cele mai dificile regiuni geografice ale Indiei.

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Sursa: Times of India

Etichete: himalaya, india, tunel,

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