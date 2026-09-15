Buzoianu acuză CNCD că a „îngropat” o sesizare din 2024 împotriva IPS Teodosie: „E mai bine să fac plângere penală?”

„Anii trec, CNCD se face că plouă. Că tot vorbeam ieri de CNCD, hai să vă povestesc cum instituţiile îngroapă cu anii sesizările incomode. În iunie 2024, după declaraţiile arhiepiscopului Teodosie care pretindea că o femeie abuzată psihologic de soţ trebuie să-şi „ducă crucea” şi să nu divorţeze, am făcut o sesizare la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Am spus atunci un lucru simplu: abuzul nu este o cruce de dus pentru femei, zi de zi în propria casă”, afirmă ministrul interimar al MEdiului, Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook, scrie News.ro.

Buzoianu cere explicații CNCD

Buzoianu adaugă că de atunci „au trecut mai bine de doi ani”, iar în tot acest timp, „mii de femei din România au continuat să trăiască în realitatea violenţei domestice”.

„Unele au cerut ajutor, altele au reuşit să plece. Unele, tragic, n-au mai reuşit. Iar instituţia creată tocmai pentru a combate discriminarea nu a ajuns, în mod miraculos, la o concluzie în acest caz. Am cerut revenirea pe această sesizare. E decizia CNCD ce răspuns dă (cu argumente bazate pe legislaţia în vigoare), dar sunt obligaţi de lege să dea un răspuns. Cât timp trebuie să treacă pentru ca o declaraţie care normalizează abuzul asupra femeilor să primească un răspuns din partea statului? Un an? Doi ani? Sau trebuie să aşteptăm până când asemenea idei devin atât de obişnuite încât nu mai scandalizează pe nimeni?”, spune Diana Buzoianu.

Ea precizează că au trecut „deja” doi ani, „fără ca CNCD să se pronunţe”, iar „complicitatea şi tăcerea instituţiilor are şi ea consecinţe”.

„Când vorbim despre femei care trăiesc abuzul în propria casă, mesajul transmis de o instituţie care întârzie la nesfârşit este unul extrem de periculos: «Mai aşteaptă. Îndură. Noi momentan suntem de partea abuzatorului»”, afirmă Buzoianu.

Ea mai spune că instituţiile statului „nu au voie să tergiverseze la nesfârşit, mai ales atunci când drepturile fundamentale ale oamenilor sunt puse în discuţie”.

„Aşadar, întrebările mele sunt simple: CNCD, ce se întâmplă cu sesizarea din 2024? A fost analizată? Dacă da, unde este decizia? Dacă nu, de ce durează mai bine de doi ani? E mai bine să fac plângere penală pentru abuz în serviciu pentru că refuzaţi de 2 ani de zile să vă pronunţaţi pe o sesizare depusă?”, încheie Diana Buzoianu.