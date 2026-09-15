Buzoianu acuză CNCD că a „îngropat” o sesizare din 2024 împotriva IPS Teodosie: „E mai bine să fac plângere penală?”

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
62599084

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, acuză CNCD că nu a soluționat, după doi ani, o sesizare depusă în urma declarațiilor arhiepiscopului Teodosie despre femeile abuzate psihologic de soți.

autor
Aura Trif

„Anii trec, CNCD se face că plouă. Că tot vorbeam ieri de CNCD, hai să vă povestesc cum instituţiile îngroapă cu anii sesizările incomode. În iunie 2024, după declaraţiile arhiepiscopului Teodosie care pretindea că o femeie abuzată psihologic de soţ trebuie să-şi „ducă crucea” şi să nu divorţeze, am făcut o sesizare la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Am spus atunci un lucru simplu: abuzul nu este o cruce de dus pentru femei, zi de zi în propria casă”, afirmă ministrul interimar al MEdiului, Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook, scrie News.ro.

Buzoianu cere explicații CNCD

Buzoianu adaugă că de atunci „au trecut mai bine de doi ani”, iar în tot acest timp, „mii de femei din România au continuat să trăiască în realitatea violenţei domestice”.

„Unele au cerut ajutor, altele au reuşit să plece. Unele, tragic, n-au mai reuşit. Iar instituţia creată tocmai pentru a combate discriminarea nu a ajuns, în mod miraculos, la o concluzie în acest caz. Am cerut revenirea pe această sesizare. E decizia CNCD ce răspuns dă (cu argumente bazate pe legislaţia în vigoare), dar sunt obligaţi de lege să dea un răspuns. Cât timp trebuie să treacă pentru ca o declaraţie care normalizează abuzul asupra femeilor să primească un răspuns din partea statului? Un an? Doi ani? Sau trebuie să aşteptăm până când asemenea idei devin atât de obişnuite încât nu mai scandalizează pe nimeni?”, spune Diana Buzoianu.

Ea precizează că au trecut „deja” doi ani, „fără ca CNCD să se pronunţe”, iar „complicitatea şi tăcerea instituţiilor are şi ea consecinţe”.

Recomandări Video

„Când vorbim despre femei care trăiesc abuzul în propria casă, mesajul transmis de o instituţie care întârzie la nesfârşit este unul extrem de periculos: «Mai aşteaptă. Îndură. Noi momentan suntem de partea abuzatorului»”, afirmă Buzoianu.

Ea mai spune că instituţiile statului „nu au voie să tergiverseze la nesfârşit, mai ales atunci când drepturile fundamentale ale oamenilor sunt puse în discuţie”.

„Aşadar, întrebările mele sunt simple: CNCD, ce se întâmplă cu sesizarea din 2024? A fost analizată? Dacă da, unde este decizia? Dacă nu, de ce durează mai bine de doi ani? E mai bine să fac plângere penală pentru abuz în serviciu pentru că refuzaţi de 2 ani de zile să vă pronunţaţi pe o sesizare depusă?”, încheie Diana Buzoianu.

Luni seară, ea a anunţat că că i-a făcut sesizare la Consiliul Naţional pentru combaterea discriminării (CNCD) consilierului general PSD şi liderului de sindicat Metrorex, Marian Artimon, care a afirmat, într-o conferinţă de presă, că sunt „prea multe femei” care „conduc şi iau decizii”. 

„Din păcate, nu vreau să jignesc, cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic, în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, ci care să știe să conducă trenul. Pentru că în spate are 2.000 de oameni”, a afirmat Marian Artimon.

„Problema nu este că dumneavoastră, domnul Marian Artimon, sunteţi misogin. Problema este că dumneavoastră luaţi decizii cu această mentalitate pentru sute de mii de femei din Bucureşti. Într-o lume normală, ar fi trebuit să vă daţi demisia, iar PSD, partid social-democrat care ar trebui să se lupte inclusiv pentru drepturile femeilor, ar fi trebuit de mult să vă retragă sprijinul”, afirma Buzoianu. 

Reacția liderilor europeni după ce rușii au atacat un tren de pasageri la granița NATO. Primele amenințări către Moscova

Sursa: News.ro

Etichete: Diana Buzoianu, cncd, plangere penala, sesizare, IPS Teodosie,

Articol recomandat de sport.ro
Șoferul român de dubă care a omorât o atletă în Marea Britanie va fi deportat
Șoferul român de dubă care a omorât o atletă în Marea Britanie va fi deportat
Citește și...
Stiri Politice
Diana Buzoianu: „ABA Jiu a aruncat pe fereastră 10 milioane de lei. Raportul de control a ajuns la Parchet”

Administrația Bazinală de Apă Jiu a plătit aproximativ 10 milioane de lei către Romsilva în urma unor erori și întârzieri, iar raportul Corpului de Control a fost trimis Parchetului General, a declarat ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.
Stiri Politice
Alfred Simonis, atac la Dominic Fritz: „Îi doresc să nu ajungă ca Buzoianu și Miruță, care astăzi își rup tricourile”

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis (PSD), a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că a avut o relaţie foarte bună cu primarul Timişoarei, Dominic Fritz (USR), că s-au vizitat reciproc acasă, scrie News.ro.

Stiri Politice
Diana Buzoianu, după ce un lider sindical a spus că sunt „cam multe femei” la conducere: „Asta supără mulți misogini”

Diana Buzoianu a reacționat după ce liderul sindical de la Metrorex a declarat că sunt „cam multe femei” care „conduc și iau decizii”.

Recomandări
Știri Actuale
Protestul fermierilor din Piaţa Victoriei a degenerat. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene, Pasajul Victoriei este blocat

Violențe la protestul din Piața Victoriei al crescătorilor de animale. Unele persoane au devenit agresive atunci când jandarmii au încercat să le împiedice să blocheze circulația rutieră. 

Stiri Economice
Guvernul menține acciza la motorină redusă cu 25% până la sfârșitul lunii. Care ar fi ieftinirea, pe litru la pompă

Guvernul menține acciza la motorină redusă cu 25% până la sfârșitul lunii cu scopul declarat de a limita efectele scumpirilor dictate cotațiile petrolului de pe piața internațională. Chiar și așa, prețul carburanților din România este așteptat să crească.

Stiri Sport
UEFA a desemnat Bucureștiul gazda finalei Europa League din 2028. Meciul se va disputa pe Arena Națională

Bucureștiul și Arena Națională vor găzdui finala UEFA Europa League din 2028, după ce Comitetul Executiv al UEFA a desemnat marți, 15 septembrie, Capitala României drept gazdă a meciului decisiv.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Septembrie 2026

45:25

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Septembrie 2026

01:52:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 18

23:34

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 17

22:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Românul din naționala Ucrainei s-a întors definitiv în țara vecină răscolită de război

Sport

Chivu, „urecheat“ în Italia: „Să învețe lecția! Mai are mult de lucru“