Stadiul fizic al lucrărilor pe cei 9,86 kilometri ai secţiunii 4 Tigveni - Curtea de Argeş a autostrăzii Sibiu - Piteşti (A1) se apropie de 95%, în ritmul actual de lucru putându-se deschide circulaţia pe această secţiune în 2026, mai devreme faţă de termenul contractual (februarie 2027), a anunţat, marţi, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, potrivit Agerpres.

"Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea 4 (Tigveni - Curtea de Argeş): se aşterne stratul asfaltic de uzură pe ultimii metri! Stadiul fizic al lucrărilor pe cei 9,86 km se apropie de 95%, iar antreprenorul austriac (PORR) este mobilizat în şantier cu 350 de muncitori şi 156 de utilaje, resursele fiind adaptate etapei de finalizare", a notat Pistol, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, în momentul de faţă se mai execută lucrări de aşternere a pământului pe taluzuri, amenajare şanţuri şi rigole, montare gabioane, montare parapet metalic, panouri fonoabsorbante şi antiorbire, semnalizare verticală, garduri de împrejmuire.

La cele 12 poduri şi pasaje de pe traseul acestei secţiuni se montează plasa de protecţie, se execută rosturi în cale, lucrări pregătitoare pentru vopsirea anticorozivă şi instalarea sistemelor de evacuare a apelor pluviale.

La tunelul Momaia (1.350 metri) se montează instalaţii mecanice, electrice şi ITS, iar la clădirile operaţionale care vor deservi tunelul se montează echipamente şi se fac teste de presiune la instalaţiile pentru stingerea incendiilor.

"În următoarele două luni se vor mai efectua şi alte teste pentru verificarea comportamentului la foc şi la fum al echipamentelor montate", a adăugat Pistol.

De asemenea, la sensul giratoriu Tigveni se efectuează marcaje şi lucrări de amenajare peisagistică.

"În ritmul actual de lucru, anul acesta se va putea deschide circulaţia pe această secţiune, mai devreme faţă de termenul contractual (februarie 2027). După finalizarea acestei secţiuni, se va putea circula pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)", a adăugat şeful CNAIR.

Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei (fără TVA), iar finanţarea este asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027.