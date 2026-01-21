În autoturism se mai aflau o fetiță de 5 ani și un bărbat, pe care pompierii au reușit să îi scoată din caroseria distrusă. Amândoi au fost transportați la spital, în stare gravă.

Potrivit anchetatorilor, înaintea impactului cu autoturismul, camionul ar fi derapat, a lovit glisiera metalică de la marginea drumului și a ajuns de-a curmezișul șoselei.

Șoferița care circula regulamentar nu mai apucat să-l evite. Cel de la volanul camionului nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii continuă cercetările.

