Cinci sute de metri a împins locomotiva autoturismul, până când mecanicul a reușit să oprească. Incredibil, dar șoferul a supraviețuit, însă este internat în stare gravă.

Zgomotul înfiorător al impactului și semnalele de avertizare ale locomotivei se aud în imaginile surprinse de o cameră de supraveghere instalată în zonă.

Mai mulți șoferi opriseră înainte ca trenul să izbească mașina și au vrut să ajute, dar nu au apucat să îl scoată pe șofer.

Corespondent Știrile PRO TV: „Potrivit anchetatorilor, șoferul ar fi avut viteză foarte mare în momentul în care a ajuns în acea intersecție și a încercat să vireze la dreapta. Se pare că acesta nu a mai putut controla direcția de mers, mașina s-a răsturnat și a ajuns aici, direct pe șine. La doar 20 de secunde distanță din acel moment, mașina a fost spulberată de tren.”

Târâtă aproximativ 500 de metri, mașina a rămas blocată sub locomotivă. Pompierii s-au chinuit două ore să îl scoată pe șoferul încarcerat.

În mod miraculos, bărbatul a supraviețuit. Trenul a lovit în plin partea dreaptă a mașinii, unde nu era niciun pasager.

Teodor Ungureanu, ISU B-IF: „Am identificat o persoană de sex masculin, conștientă, încarcerată. Am reușit să extragem victima inconștientă și intubată, ca ulterior să o transportăm la spital.”

Tânărul a fost operat de urgență și cel mai probabil va rămâne fără un picior.

Cei care circulă zilnic prin zonă spun că drumul neasfaltat este și mai periculos de când a înghețat.

Șofer: „De obicei nu se circulă cu așa viteză. Cu așa viteză să ieși de pe drumul ăsta de țară. Nu a observat că se închide drumul și urmează calea ferată.”

Niciunul dintre călătorii aflați în tren nu a fost rănit.

