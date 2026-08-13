Un studiu realizat pe 150 de videoclipuri populare arată cât de ușor pot ajunge utilizatorii de la un clip de câteva secunde la o decizie financiară costisitoare, scrie Euronews.

„Acțiunile din industria de apărare îi fac milionari pe investitori în 95% din cazuri”. Este promisiunea făcută într-un videoclip de pe TikTok, în care un creator recomandă utilizatorilor mai multe companii din sectorul apărării.

Este doar unul dintre numeroasele videoclipuri care oferă recomandări despre acțiuni, criptomonede, investiții sau gestionarea banilor. Unele sunt realizate de influenceri, în timp ce altele folosesc chiar personaje generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Problema este că utilizatorii nu au întotdeauna cum să știe dacă persoana care le oferă sfatul are pregătirea necesară.

Peste 70% dintre creatorii analizați nu aveau calificări relevante

O analiză realizată de BrokerListings.com pe 150 de videoclipuri TikTok despre finanțe, fiecare cu cel puțin 100.000 de vizualizări, arată că peste 70% dintre creatorii analizați nu prezentau un background relevant în servicii financiare sau calificări suficiente pentru a oferi publicului sfaturi de încredere.

Mai mult, peste 60% dintre videoclipuri nu prezentau în mod adecvat riscurile sau dezavantajele produselor financiare ori situațiilor despre care vorbeau. Analiza a inclus materiale despre acțiuni, criptomonede, datorii și finanțe personale.

James Barra, director pentru conținut și cercetare la BrokerListings, explică faptul că formatul videoclipurilor scurte face dificilă prezentarea tuturor informațiilor necesare pentru o decizie financiară. Un videoclip despre o metodă de a face bani rapid poate fi mult mai atractiv decât o explicație lungă despre riscurile acelei metode.

„Nu ai neapărat loc pentru această nuanță în videoclipurile scurte de pe TikTok”, a explicat Barra pentru echipa The Cube, serviciul de verificare a informațiilor al Euronews.

Pentru tineri, rețelele sociale devin sursă de educație financiară

Fenomenul îi îngrijorează tot mai mult pe autoritățile europene. Ulf Linke, expert în protecția consumatorilor la autoritatea germană de supraveghere financiară BaFin, spune că instituția observă o „tendință clară” către folosirea rețelelor sociale pentru recomandări de investiții, în special în rândul tinerilor.

Un sondaj BaFin realizat în 2024 arăta că mai mult de jumătate dintre investitorii din generațiile Millennials și Gen Z considerau rețelele sociale o sursă de încredere pentru informații financiare.

În același timp, 60% vedeau social media drept o alternativă bună la sfaturile oferite de profesioniștii din domeniul financiar.

Fenomenul a ajuns și în atenția Parlamentului European. În aprilie, eurodeputații au susținut introducerea unor standarde minime pentru așa-numiții „finfluenceri” – persoane care oferă informații și recomandări financiare pe rețelele sociale.

Printre riscurile identificate se numără publicitatea ascunsă, afirmațiile înșelătoare, fraudele și utilizarea conținutului generat de inteligența artificială.

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a emis, la rândul său, recomandări pentru finfluenceri.

Potrivit autorității, regulile privind recomandările de investiții se pot aplica și conținutului publicat pe rețelele sociale.

Cei care fac astfel de recomandări trebuie, în anumite situații, să precizeze cine sunt, să facă diferența între fapte și opinii și să dezvăluie dacă au un interes financiar în promovarea unei investiții.

Chiar și exprimarea publică a unei opinii potrivit căreia o acțiune sau o criptomonedă va crește sau va scădea poate constitui, în anumite circumstanțe, o recomandare de investiții.

ESMA avertizează că simpla mențiune „Acesta nu este un sfat financiar” nu îl protejează automat pe cel care face recomandarea.

Mașini de lux și promisiuni de îmbogățire rapidă – semnale de alarmă

Experții recomandă utilizatorilor să fie atenți la câteva semnale de alarmă. Un prim indiciu este promisiunea unor câștiguri foarte mari fără o explicație clară a riscurilor.

De asemenea, utilizatorii ar trebui să fie precauți atunci când creatorul pune accent pe mașini scumpe, hoteluri de lux sau alte elemente care sugerează că urmând strategia respectivă vei ajunge să ai același stil de viață.

Un alt semnal de alarmă este presiunea de a acționa imediat. Videoclipurile care susțin că o anumită acțiune „va exploda” în curând, că o criptomonedă urmează să se prăbușească sau că există doar o fereastră foarte scurtă pentru a investi ar trebui privite cu scepticism.

„Frica de a pierde oportunitatea” – cunoscută drept FOMO, poate determina utilizatorii să ia decizii înainte de a verifica informațiile.

Un alt aspect important este interesul financiar al creatorului. Unii influenceri primesc comisioane atunci când utilizatorii accesează un link și își deschid un cont pe o platformă de tranzacționare. Faptul că există un astfel de parteneriat nu înseamnă automat că informația este falsă, însă aceste relații trebuie dezvăluite.

Înainte de a investi, ESMA recomandă verificarea informațiilor din social media prin alte surse.

Utilizatorii pot consulta informațiile publicate de autoritățile de reglementare, rapoartele oficiale ale companiilor despre care se vorbește într-un videoclip și publicațiile financiare consacrate.

De asemenea, registrele autorităților naționale pot fi folosite pentru a verifica dacă o companie sau o persoană care oferă servicii financiare este autorizată.

Nu toate sfaturile financiare de pe TikTok sunt false

Experții subliniază că problema nu este existența informațiilor financiare pe rețelele sociale în sine. Analiza BrokerListings a identificat și creatori care oferă informații utile despre gestionarea bugetului, plata datoriilor, constituirea unui fond de urgență și investițiile pe termen lung.

Pentru unii tineri, social media poate fi chiar primul loc în care învață despre finanțe personale. Problema apare atunci când informația educațională este înlocuită de recomandări concrete de cumpărare, promisiuni de randamente mari sau strategii de îmbogățire rapidă, fără prezentarea riscurilor.

TikTok susține că regulile sale privind produsele, serviciile și activitățile comerciale reglementate se aplică și acestui tip de conținut și că elimină materialele care încalcă regulile platformei. Compania afirmă că 99% dintre videoclipurile eliminate pentru încălcarea politicilor privind fraudele și escrocheriile în primul trimestru din 2026 au fost identificate și eliminate proactiv, înainte să fie raportate de utilizatori.