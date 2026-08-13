Dusă într-un final la spital în stare gravă, după ce a fost descoperită întâmplător de un asistent social al primăriei, femeia a murit la aproape trei săptămâni din cauza complicaţiilor apărute, scrie News.ro.

Procurorii au schimbat încadrarea juridică

Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi a dispus schimbarea încadrării juridice faţă de un bărbat în vârstă de 67 de ani din infracţiunea de violenţă în familie în infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, după ce, în 17 iulie, şi-a lovit în mod repetat soţia în vârstă de 63 de ani, cu palmele, pumnii şi picioarele, agresiuni în urma cărora victima a suferit mai multe fracturi.

Ulterior acestor violenţe extreme, inculpatul a ţinut-o pe victimă la locuinţă, fără să-i acorde vreun ajutor, până în 20 iulie, când a fost descoperită întâmplător de un referent cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul primăriei din localitate.

Femeia a fost găsită după trei zile

Victima a fost transportată la spital, dar, ca urmare a complicaţiilor intervenite în evoluţia politraumatismului, a intervenit decesul acesteia la 5 august 2026, după aproape trei săptămâni.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi a solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Călăraşi prelungirea pentru 30 de zile a măsurii arestării preventive luate iniţial, pentru violenţă în familie, de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la judecătoria Olteniţa.