Târg caritabil la Cluj-Napoca. Mai mulți oameni au cumpărat obiecte făcute manual. Banii vor ajunge la un centru medical

22-12-2025 | 07:27
mestesugar
Un târg organizat la Cluj-Napoca a adunat mulți oameni care au cumpărat în scop caritabil obiecte făcute manual. Asta în timp ce copiii au participat la ateliere creative, unde au învățat să țeasă ori să picteze.

Doina Plăcintă

Banii strânși vor ajunge la un centru medical.

Copiii au învățat la șezătoarea organizată în cadrul târgului caritabil arta meșteșugului. Pe lângă țesutul la războiul în miniatură, s-au organizat ateliere de pictură, origami sau citit.

Copil: ”Am ales sa pictez un om de Turda dulce. Mi se pare foarte frumos și atelierele deosebite!.”

Au fost create inclusiv scrisori pentru Moș Crăciun.

Unii copii s-au adunat și în jurul bradului, unde au cântat colinde îmbrăcați în haine tradiționale.

Totul, spre bucuria părinților care au admirat în tihnă obiectele artizanale expuse la târg. Oamenii au putut cumpăra, sub forma unei donații, de la ornamente croșetate manual până la jucării.

Părinte: "Mi s-a părut o ocazie foarte bună să venim cu copiii. Noi suntem aici de dimineață și au prins toate activitățile.”

Banii stânși, aproape 4.000 de lei, vor ajunge la un Centrul de Îngrijiri Paliative pentru copii.

Cristina Tiut, organizator: ”Aici sunt copilași care ajută alți copii și vrem să-i învățăm spiritul acesta al implicării și dăruirii prin artă”.

Evenimentul s-a aflat la prima ediție. Intrarea a fost liberă.

