Sufocați de scumpiri, românii nu mai lasă bacșiș. O treime din veniturile livratorilor vine din cât le lasă clienții

Anii de criză sanitară, războiul, dar și facturile s-au dovedit un duș rece pentru români. Așa se face că doar unul din trei mai lasă bacșiș la chelneri sau celor care le aduc coletele comandate online.

Potrivit unui studiu făcut de o organizație din domeniul ospitalității, în ultimul an, clienții au cheltuit mai mulți bani pentru serviciile alimentare - deoarece și prețurile sunt mai mari.

Pare că românii sunt mult mai atenți când vine vorba de comenzile de mâncare - prețurile au crescut și în restaurante, dar și taxele de livrare, din cauza combustibilului. Drept urmare, bacșișul care îi revine curierului este mai mic.

Femeie: ”Fiind studentă, nu am atât de mulți bani încât să las bacșișul așa mare. Așa că e mai mic bacșișul acum decât înainte”.

”Tânără: Când am mai mult, obișnuiesc să las.

Reporter: Cât bacșiș lași de obicei?

Tânără: Depinde cât am la mine, 5 lei de obicei. E de bun simt, zic eu, plus că s-a chinuit omul ăla să aducă până în fața porții”.

Numărul celor care nu mai lasă bacșiș s-a triplat, iar acum, peste 30% dintre clienți renunță la această formă de răsplată.

”Livrator: Contează! Pentru noi contează tips foarte mult.

Reporter: Cât la sută din veniturile tale reprezintă bacșișul?

Livrator: 30%”.

Livrator: ”Nu mai dă lumea, să zic, 10 lei. Se mai uită la cât dă. Sunt mai precauți cu banii”.

Florin Maxim, fondatorul Hospitality Culture Institute: ”Am observat o creștere a numărului celor care nu mai lasă bacșiș. În momentul în care schimbul și interacțiunea între oameni s-au limitat la ”uite punga, dă-mi banii”, lucrurile nu au mai implicat și o recompensă din partea consumatorului pentru restaurant sau pentru livrator”.

Românii lasă în medie un bacșiș de 8%

Inclusiv la restaurant, oameniii sunt mai chibzuiți după ce primesc nota de plată. Raluca lucrează la un local din centrul Clujului. Pentru că ciubucul reprezintă mai bine de jumătate din veniturile ei lunare, observă orice schimbare.

Raluca Crețu, ospătar: ”Dacă pleci în timpul săptămânii cu un milion, ești bucuros, deși muncești de dimineața până seara, iar în weekend, într-adevăr, ai noroc de mai mult rulaj și mai mulți bani”.

În ultimul an, cei care au mers la restaurant au cheltuit între 20 și 50 de lei de persoană la o ieșire. Bacșișul a fost de obicei 8% din valoarea unei comenzi.

„- Las mai puțin, dar nu din cauza pandemiei.

- De ce?

- Pentru că nu sunt bani, în general”.

Industria alimentară a luat avânt și a ajuns la un nivel record de peste 5 miliarde și jumătate de euro. Creșterea se datorează în primul rând segmentului de livrare la domiciliu, care a adus tot mai mulți consumatori. Cu toate acestea, din cauza scumpirilor este posibil să dăm curând mult mai mult pentru transport.