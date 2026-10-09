Instrumentul permite transmiterea automată a sesizărilor către autoritățile competente, fără crearea unui cont permanent, și oferă informații despre drepturile victimelor, cadrul legal și modalitățile de raportare. Platforma a fost dezvoltată tehnic de ICI București, în colaborare cu mai multe instituții publice și organizații, potrivit unui comunicat emis de Guvernul României.

Platforma Stop Rasism, disponibilă la adresa stoprasism.ro, funcționează ca instrument de informare a cetățenilor și de facilitare a raportării incidentelor antisemite, antirome și xenofobe de către victime sau martori ai manifestărilor de ură.

Platforma include secțiuni cu informații esențiale despre incidentele antisemite, antirome și xenofobe, cadrul legal aplicabil și drepturile de care beneficiază victimele, prezentate într-un limbaj accesibil. De asemenea, utilizatorii au acces la resurse suplimentare, precum documente oficiale ale statului, rapoarte și studii, materiale media, documente internaționale relevante, precum și informații despre granturi și oportunități de finanțare nerambursabilă.

Acest instrument nu înlocuiește procedurile legale în vigoare și nici mecanismele existente pentru sesizarea situațiilor de urgență. Cetățenii care se confruntă cu o situație de urgență pot apela numărul unic 112.

Cum funcționează platforma Stop Rasism

Platforma permite cetățenilor să sesizeze autoritățile cu privire la incidentele antisemite, antirome și xenofobe prin completarea unui formular structurat, fără să fie necesară crearea unui cont permanent de utilizator.

După transmitere, sesizarea este direcționată automat către autoritatea competentă, în funcție de câmpurile selectate de utilizator. Dacă sesizarea nu intră în competența autorității către care a fost direcționată automat de sistem, aceasta o poate redirecționa către o altă autoritate, cu motivarea deciziei.

Aceste mecanisme au fost concepute pentru a reduce sarcinile administrative care ar reveni cetățeanului, inclusiv identificarea prealabilă a autorității competente.

De asemenea, platforma Stop Rasism le permite cetățenilor să urmărească permanent stadiul sesizării, printr-un proces securizat cu ajutorul unui sistem de verificare în doi pași. Răspunsurile sunt comunicate în primul rând direct de către autoritatea competentă, precum și prin intermediul platformei.

Detalii suplimentare despre întregul proces sunt disponibile în „Ghidul complet de utilizare”, care poate fi consultat permanent la adresa https://stoprasism.ro/ghid.

După transmiterea sesizărilor, cetățenii primesc un chestionar de feedback privind experiența online din procesul de raportare. Scopul acestuia este identificarea eventualelor dificultăți, în vederea remedierii lor.

Platforma urmărește și îmbunătățirea procesului de colectare a datelor statistice referitoare la incidentele raportate, cu respectarea confidențialității datelor furnizate și a legislației aplicabile. Astfel, autoritățile vor putea înțelege mai bine amploarea fenomenului și vor putea dezvolta politici și intervenții mai eficiente pentru prevenirea și combaterea acestor manifestări.

Ce instituții au dezvoltat platforma Stop Rasism

Platforma Stop Rasism a fost dezvoltată din punct de vedere tehnic de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, cu resursele și fondurile proprii.

Proiectul a fost realizat în strânsă colaborare cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Instituția Avocatului Poporului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Justiției, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Agenția Națională pentru Romi și Departamentul pentru Relații Interetnice.

La dezvoltarea platformei a contribuit și Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic.

Instituțiile implicate au participat la definirea cerințelor funcționale, a fluxurilor de raportare și a elementelor de conținut, astfel încât soluția să răspundă nevoilor identificate și cadrului instituțional existent.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București va asigura mentenanța tehnică a platformei.

Platforma, realizată în baza Strategiei naționale pentru perioada 2024-2027

Platforma Stop Rasism a fost realizată în baza prevederilor Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2024.

Strategia afirmă că demnitatea umană, protejarea și promovarea drepturilor și libertăților omului, justiția și statul de drept reprezintă valori supreme ale unei societăți democratice. Totodată, documentul subliniază obligația statului de a nu tolera manifestările de ură sau discursul instigator la ură.

Platforma reprezintă unul dintre instrumentele prin care obiectivele Strategiei sunt transpuse în practică. Aceasta răspunde unei nevoi reale de a contribui la o mai bună înțelegere, de către publicul larg, a fenomenului incidentelor antisemite, antirome și xenofobe.