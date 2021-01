Românii stau în cele mai înghesuite locuințe din UE. Ce soluții au dezvoltatorii pentru această problemă

Locuinţele din ţară noastră sunt cele mai mici, dar şi cele mai aglomerate din Uniunea Europeană. Jumătate dintre români stau înghesuiţi cu alţii în aceeaşi casă, arată datele Eurostat.

Cu toate acestea, există şi soluţii practice pentru cei care îşi doresc mai mult spaţiu. Dezvoltatorii imobiliari şi arhitecţii au gândit piese de mobilier mobile care pot fi folosite în orice casă.

Un apartament cu o suprafață totală de 45 mp pare la prima vedere foarte înghesuit. Dezvoltatorii imobiliari au găsit însă soluţii eficiente. De pildă, cu ajutorul pereţilor mobili care se ridică la nivelul plafonului, în doar câteva secunde se câștigă vizibil mult mai mult spaţiu.

Cristina Nicodim, coordonator marketing proiect rezidenţial: "Am reuşit astfel să transformăm nişte structuri clasice în apartamente multifuncţionale. Să creştem utilitatea fiecărui mp practic, să sporim confortul fizic şi emoţional."

O altă idee este patul mobil care poate fi ridicat la nivelul tavanului. Ulterior, spaţiul rămas gol poate fi transformat şi folosit în diverse scopuri.

Arhitecții ne sfătuiesc să ne prioritizam nevoile atunci când alegem piesele de mobilier.

Şi proprietarii caselor mizează pe soluţiile practice. În inima Brasovului, în locuinţele vechi, cu încăperi foarte înalte, se construieşte pe verticală.

Dana Neagu, proprietar casă: "Din dormitorul care are doar 20 mp am făcut un dormitor mare. Am construit vertical, am profitat de cei 5,5 m juamtate înălţime şi am construit un dormitor deasupra dormitorului."

Aşa se face ca fiecare colţişor al unei case este acum util.

O casă veche de peste 600 de ani, până anul trecut avea o mansardă nefolosită. Locul a fost transformat într un dormitor care are chiar şi o baie proprie, cu o vedere spectaculoasă către Biserica Neagră.

Oamenii îmbrăţişează această idee mai ales pentru că trăiesc în spaţii supraaglomerate, arata un studiu recent.

Aproape jumătate din populaţia României trăia anul trecut în astfel de spaţii, în timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul este de 17%. După noi se clasează Letonia, Bulgăria, Croaţia şi Polonia.