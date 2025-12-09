De ce scade populația României, în timp ce state sărace au un „boom” demografic. Sociolog: Singura șansă sunt imigranții

Vârsta medie a populației României a ajuns la 45 de ani, cu o jumătate de an peste media celorlalte țări europene, oricum îmbătrânite și ele. Și la distanță uriașă față de restul lumii, în care familiile au mulți urmași.

Sociologii spun că unica soluție de redresare este creșterea natalității, iar singura șansă sunt în prezent imigranții, care se stabilesc aici și vor face copii cu cetățenie română.

La fiecare două generații care lasă în urmă un urmaș unic — adică o femeie singură la părinți care face și ea doar un copil — populația pierde trei indivizi.

Cele mai tinere țări ale lumii sunt Pakistan, o zonă măcinată de război, unde media de vârstă a locuitorilor este de 20 de ani și 4 luni, și India.

Corespondent Știrile ProTV: „Cu cât populația e mai săracă și mai puțin educată, cu atât vârsta medie a acesteia e mai scăzută. Pentru că oamenii se căsătoresc mai devreme și fac mai mulți copii, chiar dacă trăiesc greu. Există foarte puține excepții… de exemplu Statele Unite. Traiul e confortabil, iar fiecare două cupluri, deci patru persoane, fac în medie 5 copii. Media de vârstă a populației României este 45 de ani. La fiecare trei cupluri, deci șase persoane, se nasc patru copii, așa că sporul natural e negativ, iar numărul locuitorilor scade.”

În ultimii 15 ani, Uniunea Europeană a îmbătrânit cu doi ani și jumătate — enorm, la scară istorică. După 1990, nașterile din România au intrat și ele în declin. Anul trecut, țara noastră a pierdut 31.000 de locuitori.

Adrian Dan, sociolog: „Prognozele demografice arată că în continuare ne ducem în jos. Există o oarecare speranță, în momentul de față, ca urmare a imigrației. În condițiile în care imigranții fie își vor reconstitui familiile de origine, își vor aduce soțiile și vor procrea aici, fie se vor căsători cu românce, pentru că majoritatea imigranților sunt bărbați.”

Aceasta este șansa și pentru vestul Europei, unde, potrivit Eurostat, doar valul de imigranți a temperat îmbătrânirea accelerată.

