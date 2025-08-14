Peste 300 de șoferi de ride-sharing prinși fără contract de muncă. Cei mai mulți erau în Cluj

Inspecția Muncii a realizat, în perioada 4-8 august, un control, fiind depistate 315 persoane fără contract de muncă, dintre care 224 sunt din județul Cluj, toți fiind șoferi de ride-sharing.

S-au aplicat mai multe amenzi, însă ministrul Muncii, Florin Manole, apreciază că nu sancțiunile sunt importante, ci faptul că angajații au fost lăsați fără nicio protecție.

„Inspecția Muncii a desfășurat, în perioada 04.08–08.08.2025, activități de control pentru verificarea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Din totalul celor 1.460 de acțiuni de control efectuate în această perioadă, 849 au fost în domeniul relațiilor de muncă și 611 pentru verificarea aplicării legislației privind sănătatea și securitatea în muncă”, au transmis reprezentanții Ministerului Muncii.

Au fost identificate 315 persoane prestând muncă nedeclarată, dintre care 224 doar în județul Cluj, potrivit sursei citate.

„Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj a depistat un număr de 224 de persoane care lucrau fără a avea încheiat un contract individual de muncă în formă scrisă. Toate cele 224 de persoane prestau activități de transport alternativ pe platformă. Pentru încălcarea legislației din domeniul relațiilor de muncă au fost aplicate 398 de sancțiuni contravenționale, dintre care 204 amenzi în valoare de 3.231.400 lei și 258 de avertismente. Pentru remedierea deficiențelor constatate au fost dispuse 1.184 de măsuri cu termene clare de implementare”, arată instituția citată.

Ministrul Florin Manole a scris, într-o postare pe Facebook, că „în spatele fiecărui control se află o poveste de muncă fără drepturi”.

„Nu sancțiunile ne interesează în mod special, ci protecția angajaților, a celor care, uneori neinformați, alteori păcăliți, prestează muncă fără garanții salariale, fără asigurări, fără protecție în fața bolii sau a accidentelor. Practic, fără niciunul dintre drepturile fundamentale pe care legea le acordă oricărui lucrător. Inspectorii de muncă din județul Cluj au descoperit o realitate ascunsă în spatele zecilor de comenzi de transport de tip ride-sharing. 224 de oameni, șoferi care zi de zi transportau pasageri prin oraș, lucrau fără un contract individual de muncă. Aceasta nu este doar o cifră dintr-un raport, sunt 224 de vieți lăsate în zona gri a economiei, expuse abuzurilor”, a transmis ministrul.

„Munca trebuie să însemne siguranță, demnitate și respect”, mai spune Florin Manole.

