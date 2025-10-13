Raport alarmant: Un copil este ucis la fiecare patru minute. În România, 84% dintre minori au fost loviți cel puțin o dată

Violența împotriva copiilor este una dintre cele mai grave probleme ale lumii moderne, conform datelor UNICEF. La fiecare patru minute, undeva pe glob, un copil este ucis printr-un act de violență.

În fiecare an, peste 130.000 de copii și adolescenți își pierd viața din această cauză. Iar în România, realitatea nu este diferită. Potrivit organizației „Salvați Copiii”, 84% dintre minori au fost loviți cel puțin o dată.

Organizația UNICEF atrage atenția că peste 1,6 miliarde de copii din întreaga lume — adică doi din trei — sunt supuși regulat pedepselor violente acasă. În total, 90 de milioane au fost victime ale violenței sexuale, iar 650 de milioane de fete și femei au fost agresate în copilărie. În aproape jumătate dintre cazuri, violența vine din partea unui părinte sau a unui membru apropiat al familiei.

Regina de Domnicis, director regional UNICEF: „Violența afectează în primul rând dezvoltarea creierului copilului, afectează concentrarea la școală, știm că cei care sunt victimele violenței foarte des au probleme mentale care îi afectează pe tot parcursul vieții, și știm că sunt mai predispuși să devină adulți violenți.”

De altfel, specialiștii spun că violența este o rană care se transmite din generație în generație. De multe ori, adulții ajung să împrumute comportamentele părinților și transmit mai departe violența la care au asistat în copilărie.

În România, datele organizației „Salvați Copiii” arată că 84% dintre copii spun că au fost loviți cel puțin o dată, chiar dacă doar 38% dintre părinți recunosc acest lucru.

La Telefonul Copilului 116.111 sună anual peste 100.000 de copii, potrivit campaniei „Bătaia e ruptă din iad”, realizată de Știrile ProTV. Mulți au ajuns să consume alcool și substanțe interzise din cauza bătăilor la care au fost supuși.

Cătălina Surcel, „Telefonul Copilului”: „Unii dintre ei ne spuneau despre medicamentele pe care le-au consumat, foarte multe medicamente, alcool. Alți copii se aflau pe șina de tren, așteptând să vină trenul, dar situațiile sunt din ce în ce mai dramatice.”

Rares Achiriloaie, Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor:

„Prin consumul de substanțe, care se poate transforma sau nu într-o adicție, ei încearcă să evadeze din anumite situații, din viața lor, ca să nu mai simtă, să nu mai fie prezenți. Așa putem să-i ajutăm: trebuie să le creăm un ecosistem atât de bun și pozitiv încât să nu vrea să plece de acolo, doar prin investiții interdisciplinare.”

Deși 2025 a fost declarat prin lege Anul Copilului, ceea ce înseamnă că autoritățile trebuie să vină cu programe solide și bugete mai mari pentru protecția copilului, până acum în țara noastră nu s-au luat măsuri concrete pentru protejarea celor mici.

