Foști mineri au protestat în Baia Mare, nemulțumiți de recalcularea pensiilor. „Mi-a tăiat mai mult de jumătate”

Oamenii s-au adunat în fața Casei Județene de Pensii din Baia Mare, apoi au pornit în marș pe străzile din oraș.

Ajunși în fața Prefecturii, foștii mineri au continuat să își strige nemulțumirile. Unii protestatari au venit de la mai bine de o sută de kilometri depărtare pentru a lua parte la manifestație.

Protestatar: „Mie mi-a tăiat mai mult de jumătate. Am peste 24 de ani, numai în grupa întâi sub pământ, am intrat primul și am ieșit ultimul, plus ce am la suprafață. Nu cer altceva decât dreptul meu.”

Revoltate sunt și rudele celor care au muncit în subteran, care primesc acum pensii de urmaș.

Femeie: „Soțul meu a lucrat în mină de la Cavnic în condiții foarte grele și punctele alea de stabilitate și de asta protestam. Trebuie să fie dreptate pentru că minerii o lucrat foarte greu pentru că au intrat în mina și nu au știut dacă mai ies vreodată.”

În urma recalculării, foștii mineri susțin că pensiile le-au fost diminuate cu sume cuprinse între 1.800 și 2.800 de lei.

