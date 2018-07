Producţia de ceapă, de cinci ori mai mică faţă de anul trecut. România, nevoită să importe leguma

Fără doar şi poate 2018 nu este un an grozav pentru agricultura românească, afectată când de ploi, când de arşiţă. Producţia de ceapă este slabă, aşa că marfa autohtonă este mai scumpă.

Totul în condiţiile în care în loc să îşi asigure necesarul, România a importat şi anul trecut ceapă în valoare de 12 de milioane de euro, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

În comuna Vânători de lângă Galaţi producătorii vând ceapă cu 1 leu şi jumătate kilogramul. În piaţa preţul se dublează.

Chiar dacă preţul cepei este foarte bun, agricultorii se plâng că au producţii şi de cinci ori mai mici faţă de anul trecut. În aceste condiţii este aproape sigur că ţara noastră va fi nevoită, anul acesta, să importe ceapă.

Ovidiu Tănăsache, agricultor: "A fost o secetă foarte prelungită în primăvară, foarte mulţi au întors culturile. La ora actuală am recoltat acest lan de ceapă şi am avut o producţie de 7, 8 tone la hectar. Vis-a-vis am avut anul trecut acelaşi soi de ceapă şi am făcut 35-40 de tone".

În Timiş, un alt agricultor care se considera norocos. Cultiva ceapă pe 2 hectare şi se aşteaptă la o producţie de cel puţin 40 de tone.

Claudiu Bogdănescu, agricultor: "Foarte multă ploaie nu avantajează ceapă. În perioada asta avea nevoie de căldură, să se maturizeze, să coacă."

Gabriel are o fermă la câţiva kilometri de Buzău. Omul spune că din cauza vremii abia luna viitoare va putea strânge recolta.

Gabriel Moroș, fermier: "Reuşim să facem aproximativ 35-40 de tone de ceapă la hectar, care oricum e o producţie bună. Sunt fermieri în alte zone, unde ca urmare a condiţiilor excelente, au putut să semene la sfârşitul lui februarie."

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, România a produs şi anul trecut doar 350.000 de tone de ceapă, judeţe fruntaşe fiind Galaţi, Arad şi Mureş. În felul acesta am exportat de aproape 100.000 de euro, dar am cumpărat de 12 de milioane de euro.

