Primul gigant american care închide o fabrică din România din cauza politicilor lui Trump. 699 de oameni au fost dați afară

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Arad a fost notificată, luni, că 699 de angajaţi vor fi afectaţi de concedierile colective de la fabrica de vagoane marfă a companiei americane Greenbrier, care a anunţat că îşi închide activitatea din judeţ.

"AJOFM Arad a primit, astăzi (luni - n.r.), o notificare de concediere colectivă din partea unei companii de fabricare material rulant. Vor fi afectaţi 699 de salariaţi din totalul de 777 câţi sunt la filiala din judeţul Arad", a declarat purtătorul de cuvânt al instituţiei, Mihaela Jude.

Conform sursei citate, încetarea contractului de muncă va avea efect de la finalul lunii iunie.

Greenbrier avea probleme de ceva timp, iar Profit consideră că de vină pentru închiderea operațiunilor sale din Arad sunt noile politici ale lui Donald Trump. Concret, este vorba despre politicile fiscale impuse de noua administrație marilor corporații americane, care le afectează prezența pe alte piețe în afară de cea a Statelor Unite.

”Trump dorește să sprijine marile corporații, chiar prin eliminarea sau micșorarea impozitului pe corporație, care este acum la 21%. Condiția este ca aceste mari companii să aibă mare parte din afaceri în Statele Unite și să creeze locuri de muncă în propria țară. Astfel spus, la nivel teoretic, corporațiile vor fi tentate să desfășoare tot mai multe activități în propria țară și să limiteze afacerile subsidiarelor, precum cele din România”, scria sursa citată în pre-ziua alegerii lui Trump.

Oficial, însă, americanii de la Greenbrier dau vina pe dificultățile economice din România. Astfel, compania Greenbrier România intenţionează să îşi înceteze operaţiunile de producţie desfăşurate la fabrica de vagoane din Arad, din cauza provocărilor dificile şi accelerate de pe piaţa locală, conform unui comunicat remis luni.

Americanii spun că e vina condițiilor din România

Potrivit sursei citate, această decizie a fost influenţată de mai mulţi factori, printre care presiunile tot mai puternice de la nivelul industriei de profil, costurile operaţionale în creştere prin comparaţie cu celelalte fabrici, dar şi constrângerile logistice legate de vechimea unităţii şi de mediul urban.

"Greenbrier România va continua să îşi consolideze operaţiunile de producţie la fabricile din Caracal şi Drobeta Turnu Severin. Această realiniere strategică întăreşte angajamentul pe termen lung al Greenbrier faţă de linia de producţie de vagoane din România. Compania intenţionează să continue să investească în aceste unităţi de lucru pentru a sprijini dezvoltarea acestora pe termen lung. Comenzile existente vor fi onorate din aceste locaţii, iar strategiile de achiziţii şi logistică vor fi ajustate în funcţie de necesităţi. Greenbier apreciază profund istoria îndelugată a producţiei de vagoane din Arad şi dedicarea forţei de muncă", se menţionează în comunicat.

Compania a anunţat că va coopera îndeaproape cu sindicatele şi comunitatea locală pentru a oferi sprijin angajaţilor afectaţi, pe parcursul acestui proces de tranziţie.

"Se vor depune toate eforturile pentru asistenţa colegilor afectaţi, atât prin suport de consiliere profesională, cât şi prin onorarea contribuţiilor pentru toţi colegii a căror muncă a fost esenţială de-a lungul anilor", se precizează în comunicat.

Afaceri de 1,2 miliarde lei și aproape 2.500 de angajați în România

Astra Rail Industries este o companie românească producătoare de vehicule feroviare, conform Profit. A fost înființată în 2002 ca International Railway Systems, parte a activelor europene Trinity Industries.

În 2012, cele trei principale unități de producție românești ale IRS au fost regrupate sub numele de Astra Rail Industries, iar alte activități au fost vândute către terți. În 2016, The Greenbrier Companies și Astra Rail au convenit să formeze o societate mixtă, deținută în proporție de 75% de compania americană Greenbrier.

Producătorul american de vagoane și barje The Greenbrier Companies, cu afaceri anuale de peste 2,6 miliarde de dolari, a plătit 30 de milioane de euro proprietarului Astra Rail Industries la finalizarea acordului de fuziune, alte 30 de milioane de euro, plus o dobândă de 5% pe an, urmând să fie achitate la 12 luni după încheierea contractului.

Grupul american a avut în 2023 venituri de aproape 4 miliarde dolari. În România a avut afaceri de 1,2 miliarde lei și un profit net de 71,6 milioane lei, cu 2.246 angajați.

