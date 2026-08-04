Viceprimarul municipiului Giurgiu, Ionel Muscalu, a anunţat că, în contextul crizei energetice din România, luminile în birourile din cadrul Primăriei Giurgiu au fost stinse şi pe timpul zilei, aerul condiţionat porneşte doar câteva ore, iar programul fântânilor publice din municipiul Giurgiu a fost redus de la funcţionarea pe tot parcursul zilei, la funcţionarea doar la orele amiezii, scrie Agerpres.

"În contextul crizei energetice, noi am stins luminile în birouri, la Primăria municipiului! Spre exemplu, la mine în birou e întuneric, doar lumina zilei care pătrunde prin ferestre! Şi aerul condiţionat l-am raţionalizat şi nu îl mai pornim dimineaţa, ci doar câteva ore la amiază când canicula este copleşitoare. Altă măsură pe care am luat-o la nivelul municipiului Giurgiu a fost să reducem programul fântânilor arteziene publice, astfel nu le-am mai dat drumul toată ziua, ci doar câteva ore, după orele 16:00", a declarat marţi viceprimarul municipiului Giurgiu.

Nu se renunță la udatul străzilor și iluminatul public

El spune că sunt şi măsuri la care nu se poate renunţa, în această perioadă în care temperaturile ajung la 40 de grade Celsius, respectiv udatul străzilor cu apă pentru caniculă şi menţinerea iluminatului public care nu a fost întrerupt din motive de siguranţă a cetăţenilor.

Menţionăm faptul că, la Giurgiu, temperaturile sunt caniculare şi se apropie de 40 de grade Celsius, iar temperaturile ridicate se vor menţine şi pentru zilele următoare.