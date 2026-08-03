„Vă mulţumesc sincer pentru responsabilitatea şi solidaritatea de care daţi dovadă în aceste zile, înţelegând necesitatea raţionalizării consumului de energie electrică pe timpul nopţii în oraşul nostru. Sprijinul dumneavoastră arată, încă o dată, că Iaşul este o comunitate matură şi atentă la binele comun", a afirmat, luni, edilul Mihai Chirica.

El aminteşte că România traversează o perioadă energetică dificilă şi că seceta prelungită a redus dramatic nivelul Dunării, afectând inclusiv funcţionarea centralei de la Cernavodă.

„Guvernul a instituit starea de alertă în sectorul energetic, iar datoria noastră, ca administraţie locală, este să acţionăm cu responsabilitate. Din acest motiv, am dispus oprirea iluminatului stradal după miezul nopţii, cu excepţiile necesare pentru siguranţă: curţile spitalelor, pasajele pietonale şi subterane, zonele centrale importante şi alte spaţii unde iluminatul este esenţial", a precizat Mihai Chirica.

El susţine că această măsură este necesară din spirit de responsabilitate şi că nu este "nicidecum o întoarcere la comunism".

„Este simplu să nu-ţi pese de nimic, să stai tolănit cu o bere în faţă şi să priveşti cum totul în jurul tău se prăbuşeşte. Ţara nu este pe persoană fizică sau pe partid, ţara este a copiilor noştri şi trebuie să le-o predăm funcţională. Este o decizie temporară şi un exemplu naţional, menită să protejeze echilibrul energetic şi să asigure funcţionarea normală a oraşului. Transportul public - în mare parte electric - operează fără restricţii, la fel ca toate serviciile publice", a afirmat Chirica.

El a mai spus că marile firme ieşene, precum Antibiotice, Delphi sau Continental, îşi continuă activitatea în parametri obişnuiţi, având nevoie de un consum "stabil" de energie.

Locuitorii critică decizia

În acelaşi timp, pe reţelele sociale, ieşenii critică decizia primarului Mihai Chirica şi cer ca municipalitatea să revină asupra deciziei.

„Toată lumea este disperată pentru acest întuneric şi dvs. spuneţi că oamenii vă înţeleg? Doar Iaşul şi Tecuciul fac economie? Citiţi părerile disperate ale populaţiei! Aşteptaţi că ies oamenii în stradă", a comentat Doina G., pe pagina de Facebook a edilului Mihai Chirica.

Un alt ieşean îi transmite primarului: „Eşti incredibil. Toată lumea este nemulţumită şi tu faci pe inteligentul. Aşa ceva e de noaptea minţii".

Iluminatul public a fost oprit noaptea începând de duminică în municipiul Iaşi, după ce Guvernul a declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august din cauza scăderii producţiei de energie.

Într-un mesaj adresat pe Facebook ieşenilor, Mihai Chirica a afirmat că a stabilit vineri seară raţionalizarea consumului de energie pe perioada nopţii, astfel că va fi realizată o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte.