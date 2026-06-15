În total, statul a stabilit taxe și impozite suplimentare de peste 540 de milioane de lei și a blocat preventiv bani și bunuri de 123 de milioane de lei. Specialiștii fiscali spun că o parte din sumele obținute provin din evaziune fiscală, iar mulți bani cash au fost transformați în titluri de stat, imobile sau mașini de lux.

Inspectorii Fiscului au verificat diferențele dintre veniturile declarate și averea acumulată în ultimii 5 ani. Au fost vizate peste 1.100 de persoane, suspectate că dețin bunuri nejustificate. ANAF le-a analizat conturile bancare, împrumuturile către propriile societăți și alte surse de venit.

Inspectorii au calculat taxe suplimentare de peste 20 de milioane de lei în trei dosare individuale. Cel mai mare caz este din Prahova, cu 23 de milioane de lei, urmat de două din București. Titularii înregistraseră venituri individuale de peste 200 de milioane de lei.

Au fost descoperite cazuri în care s-au investit milioane de lei în afaceri sau proiecte imobiliare, fără ca investitorii să poată explica sursa banilor.

De exemplu, o persoană a preluat o clinică medicală veche din Bucuresti și a investit masiv în modernizarea acesteia. Imobilul a fost reabilitat complet, au fost cumpărate echipamente noi și aparatură medicală, iar unitatea a fost adusă la standardele din prezent.

Potrivit verificărilor, investițiile au fost făcute din sume depuse în numerar în conturile bancare, însă persoana în cauză nu a avut documente care să justifice proveniența banilor și nici nu îi declarase anterior.

Banii câștigați ilegal sunt spălați prin titluri de stat, investiții în firme și imobiliare

Un alt exemplu este cel al unei persoane care a cumpărat două blocuri din București aflate într-un stadiu de execuție de aproximativ 85-90%, după ce dezvoltatorul inițial nu a mai putut continua proiectul. Noul proprietar a investit pentru finalizarea construcțiilor. Nici el nu a putut explica proveniența banilor folosiți pentru investiție.

În alte cazuri, banii au fost investiți în titluri de stat, participații la diverse societăți, fonduri de investitii sau mașini de lux.

Mulți dintre cei verificați au susținut că aveau banii din economii, salarii câștigate în străinătate ori cadouri de la rude și prieteni. Dar nu au putut să prezinte dovezi, potrivit oficialilor Fiscului.

Emilian Duca, expert fiscal: ”O bună parte din sumele de bani care nu pot fi justificate provind din evaziune fiscală, sunt sume care nu au fost declarate și au fost concretizate sau achiziționate diverse imobile sau bunuri de marea valoare din aceste activitatăți economice nedeclarate. A doua categorie sunt persoanele care au realizat venituri, nu mai au documente pentru acele venituri sau nu le-au putut obține într-un timp realist și devin victimele sistemului pentru că vor plăti impozit suplimentar”.

Doar în luna mai 2026, ANAF a emis 56 de decizii de impunere, cu taxe suplimentare de 54,6 milioane de lei. Cele mai mari sume au fost înregistrate în Iași, Alba și Gorj.