Un cadavru, al celui de-al cincilea membru al grupului, fusese deja localizat joi, imediat după incident.

Cetățenii italieni au fost găsiți într-o peșteră de 60 de metri adâncime din Atolul Vaavu de o echipă comună formată din scafandri finlandezi și maldivieni foarte bine pregătiți, potrivit autorităților locale, scrie BBC.

Un scafandru de salvare a murit, de asemenea, sâmbătă, în timp ce căuta cadavrele grupului.

„În zilele următoare vor fi efectuate scufundări suplimentare pentru recuperarea cadavrelor”, a declarat Mohamed Hossain Shareef, purtător de cuvânt al guvernului din Maldive, într-un mesaj adresat BBC.

Se consideră că incidentul este cel mai grav accident de scufundare din istoria acestei mici națiuni din Oceanul Indian, o destinație turistică populară datorită lanțului său de insule de corali.

Patru dintre scafandrii italieni făceau parte dintr-o echipă a Universității din Genova: prof. Monica Montefalcone, fiica sa, Giorgia Sommacal, și cercetătorii Muriel Oddenino și Federico Gualtieri.