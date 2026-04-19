”La cererea noastră, prin Poliţia Locală Bucureşti, două mari firme de publicitate outdoor se conformează şi au fost de acord să dea jos mesajul anticezariană de pe toate panourile pe care le deţin în Bucureşti. Una din zona centrală şi cealaltă din restul oraşului. Mai este o firmă care are panouri cu acest tip de mesaj în Sectorul 3, dar nu ne-a transmis vreun răspuns până acum”, a anunţat Ciprian Ciucu, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El a explicat că, deşi primăriile de sector autorizează amplasamentele panourilor, iar companiile care le deţin fac contracte şi urcă reclamele plătite, a făcut apel la buna credinţă a acestor companii (cadru legal de validare ex-ante a mesajelor nu există).

”Astfel că toate panourile celor două mari companii de afişaj vor fi neutralizate luni, după cum ne-au anunţat. Le mulţumim pentru responsabilitate!”, a adăugat Ciucu.

Primarul general al Capitalei a subliniat că susţine libertatea de exprimare, dar ”în acelaşi timp este important pentru sănătatea societăţii noastre să oferim mesaje care sunt susţinute de către ştiinţă şi lumea medicală”.

”Acest episod m-a făcut să refectez la oportunitatea amendării regulamentului de publicitate stradală în sensul introducerii unui mecanism prin care, ex-post, la cerearea unei comisii, astfel de mesaje şi situaţii să fie evitate. Nu am ajuns la o concluzie, este un subiect ce trebuie dezbătut temeinic deoarece, pe de cealaltă parte, trebuie să evităm posibilele abuzuri şi cenzura”, a arătat el, îndemnându-i pe bucureşteni să îşi exprime părerea.

Colegiul Medicilor din România a reacţionat, marţi, după ce în Bucureşti au apărut panouri publicitare care conţin mesaje despre cezariană versus naşterea naturală.

”Prin chirurgie, cezariana scoate din funcţiune procesul vital al naşterii naturale”, este unul dintre mesajele postate pe panouri.

Medicii au atras atenţia că afirmaţiile sunt lipsite de fundament ştiinţific, iar informaţia medicală trebuie să fie corectă şi validată ştiinţific.

”Dezinformarea în sănătate sau prezentarea incompletă a informaţiilor nu reprezintă simple opinii, ci pot constitui un risc real pentru sănătatea populaţiei”, a avertizat Colegiul Medicilor, cerând ca orice campanie de informare publică să fie asumată transparent şi să conţină în mod clar datele de identificare ale iniţiatorului sau promotorului campaniei.

Ulterior, Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România (SOGR) a exprimat ”profunda îngrijorare” faţă de apariţia în spaţiul public din Bucureşti a unor panouri publicitare care transmit ”mesaje simpliste, incomplete şi eronate” despre naşterea prin operaţie cezariană, nesusţinute de dovezi ştiinţifice şi care nu reflectă realitatea medicală actuală. Potrivit sursei citate, acestea pot crea ”confuzie şi anxietate” printre femeile însărcinate, influenţând ”decizii medicale sensibile” care trebuie luate împreună cu medicul curant.

Preşedintele ANPC, Békési Csaba, a anunţat, joi, că s-a iniţiat procedura de identificare a tuturor entităţilor implicate în conceperea, finanţarea şi difuzarea mesajelor anti-cezariană distribuite în Bucureşti, iar reprezentanţii acestora au fost invitaţi vineri la sediul instituţiei.

Şi ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, joi, că a sesizat ANPC, dar şi Primăria Bucureşti şi primăriile de sector pe tema panourilor cu informaţii despre cezariană din Bucureşti.