Cătălin Urtoi susţine, într-un mesaj publicat duminică pe Facebook, că ”există momente în care politica încetează să mai fie despre partid şi devine, brutal, despre ţară”, el cerându-i liderului PSD, Sorin Grindeanu, să evite declanşarea unei crize politice.

”România nu mai are spaţiu pentru calcule mărunte, orgolii de apărat sau jocuri de putere purtate pe spatele unei societăţi deja obosite. Economia se zguduie, încrederea publică se subţiază, reformele cer continuitate, iar a bloca, a întârzia sau a sabota nu mai este tactică politică, ci iresponsabilitate”, afirmă Cătălin Urtoi.

El dă ca exemplu PNRR, care trebuie accelerat pentru a recupera ”întârzierile tolerate şi eşecurile administrate cu seninătate”.

”Aici nu mai e vorba despre cine domină agenda, ci despre cine are luciditatea să nu arunce ţara în mlaştina conflictelor politice. Aţi fost asociat cu proiecte mari cât aţi ocupat funcţia de ministru al Transporturilor şi tocmai de aceea, standardul după care trebuie judecată poziţia dumneavoastră este mai înalt. Nu blocaţi România! Nu împingeţi PSD în postura unui partid care, într-un moment critic, a ales instinctul de conservare în locul responsabilităţii!”, transmite fostul consilier al lui Sorin Grindeanu la Ministerul Transporturilor.

Totodată, Urtoi îi solicită lui Grindeanu să nu transforme reforma într-o victimă colaterală a orgoliului politic.

”Domnule Sorin Grindeanu, România merită mai mult decât nişte ambiţii de partid şi calcule de etapă. România merită decenţă, seriozitate şi răspundere şi din partea dumneavoastră şi a PSD. Românii nu mai vor lideri care ştiu doar să răstoarne guverne. Vor lideri care ştiu să ţină în picioare ceea ce încă poate fi salvat. Românii vor seriozitate, vor guvernare, nu reglări de conturi cu steag de partid”, se arată în apelul lui Cătălin Urtoi către actualul lider al PSD.

El consideră că, dacă Grindeanu va alege soluţia blocajului, atunci vor fi blocate investiţii, reforme, credibilitate şi ”speranţa că România poate ieşi din cercul ei vechi”.

”Istoria nu va reţine cine şi-a salvat partidul, ci îl va memora pe cel care a avut luciditatea şi curajul să nu-şi piardă ţara”, adaugă Cătălin Urtoi, în apelul adresat lui Sorin Grindeanu.

Cătălin Urtoi a fost consilier personal al ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu din februarie 2022 până în martie 2023, iar în prezent activează în cadrul Asociaţiei ”Hai că se poate” din Iaşi, care militează pentru construcţia de autostrăzi.

