Salariații români ar putea avea cu începere din 2027 o nouă zi liberă legală. Este vorba despre 10 mai, dată la care se sărbătorește Ziua Independenței Naționale a României, dar care era totuși zi lucrătoare.

Acum, un proiect de lege inițiat de senatori PNL prevede modificarea Legii 189/2021 și declararea zilei de 10 mai drept zi nelucrătoare, potrivit LegislatiaMuncii.ro.

10 mai este o zi istorică pentru România, cu o triplă însemnătate:

10 mai 1877 – Proclamarea Independenței de Stat a României față de Imperiul Otoman;

10 mai 1866 – Sosirea principelui Carol I în țară;

10 mai 1881 – Proclamarea Regatului României și încoronarea lui Carol I.

Ziua de 10 mai a fost, de altfel, sărbătoarea națională a României în perioada 1866–1947, fiind asociată cu câștigarea independenței, procesul de modernizare și consolidarea unității statului. După instaurarea regimului comunist, această dată a fost eliminată din calendarul oficial și înlocuită cu 23 august.

Abia în 2021, prin adoptarea Legii nr. 189/2021, 10 mai a fost reintrodusă ca Ziua Independenței Naționale, însă fără a fi declarată zi liberă, explică sursa citată.

Dacă va fi adoptată prin lege, 10 mai va deveni a 18-a zi nelucrătoare pentru români.

Iată acum arată și lista zilelor libere legale pentru anul 2026:

· 1 ianuarie (joi) – Anul Nou

· 2 ianuarie (vineri) – Anul Nou

· 6 ianuarie (marți) – Boboteaza

· 7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

· 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

· 10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

· 12 aprilie (duminică) – Paștele

· 13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște

· 1 mai (vineri) – Ziua Muncii

· 31 mai (duminică) – Rusaliile

· 1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii

· 1 iunie (luni) – Ziua Copilului

· 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

· 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

· 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

· 25 decembrie (vineri) – Crăciunul

· 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun