Scandalul între cele două femei s-a petrecut în Negrești-Oaș, Satu Mare. Presupusa amantă a fost cea care a sunat la 112 și a cerut sprijin. Le-a spus polițiștilor că o femeie a venit la locuința ei și a lovit-o în cap cu pumnii și palmele și a tras-o de păr, ba chiar ar fi amenințat-o cu moartea.

Polițiștii au intervenit și au emis un ordin de protecție provizoriu, confirmat ulterior de un procuror. În fața instanței, femeia acuzată a recunoscut faptele și nu s-a opus măsurilor.

A explicat că victima ar fi avut o relație amoroasă cu soțul ei și că de la confruntare s-a ajuns la violențe.

Magistrații au decis apoi ca ordinul de protecție să fie prelungit 6 luni. Astfel, soția trebuie să păstreze o distanță de cel puțin 20 de metri față de presupusa amantă și de locuința acesteia și nu are voie să o contacteze sub nicio formă.