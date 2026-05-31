Timp de cinci zile, oaspeții se bucură de concerte și activități pentru întreaga familie. Artiști și animatori stradali au grijă ca atmosfera din cetate să fie de poveste.

Turiști: „Suntem doi bibliotecari, am venit să răspândim oamenilor din cetatea Sighișoarei importanța cititului... nu dormim cu burta pe carte”.

Turist: „E foarte frumos, mai ales pentru copii, să vizităm, suntem din Hunedoara și suntem într-un trip. Și vremea ține cu noi”.

Turist: „E foarte frumos, vreme bună, atmosferă plăcută, distracție, tot ce este nevoie. Am venit și mi-am adus și neamurile. Să sperăm că va fi în fiecare an”.

Evenimentul a fost gândit de câțiva antreprenori din oraș. Vor ca Sighișoara să fie în centrul atenției cât mai mult timp din an.

Dima, reprezentantul unei asociații: „A venit din ideea de a aduce în mintea turiștilor înainte de sezon, de a reaminti de existența Sighișoarei, de potențialul ei turistic. O cetate colorată, o cetate veselă, cu multă, multă voie bună.”

Mihai Săracu, vicepreședinte Asociația Antreprenorilor Locali din Sighișoara: „Avem câteva mii de turiști, locurile de cazare sunt aproape epuizate și ne bucură acest lucru. Acest carnaval în cetate este o călătorie în timp combinată cu lucruri și idei moderniste, care aduc împreună artizani, animație stradală, artiști”.

Iulian Sârbu, primarul orașului Sighișoara: „Ajută foarte mult începerea sezonului mai repede. Am anticipat că va fi un număr mare de turiști”.

Carnavalul în Cetate ține cinci zile. Pe lângă spectacole stradale și activități pentru copii, vor fi și concerte ale unor formații renumite din țară.