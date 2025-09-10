E oficial. O categorie de părinți beneficiază de 8 zile de telemuncă. Camera Deputaților a adoptat noua lege

Camera Deputaților a adoptat o lege prin care angajații cu copii în vârstă de până la 18 ani, încadrați în grad de handicap, primesc 8 zile pe lună de muncă de acasă sau telemuncă, cu excepția cazurilor în care natura muncii nu permite acest lucru.

Proiectul de lege modifică Codul muncii şi are ca obiect de reglementare acordarea a 8 zile de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă pentru salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani încadraţi în grad de handicap.

Zile suplimentare pentru familiile cu mai mulți copii

De asemenea, proiectul prevede acordarea a câte 2 zile în plus pentru fiecare copil, în cazul salariaţilor care au în întreţinere copii gemeni sau tripleţi, precum şi în situaţia familiilor cu 2 sau mai mulţi copii încadraţi în grad de handicap.

„Salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani încadraţi în grad de handicap beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condiţiile Legii nr.81/2018, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii. În cazul salariaţilor care au în întreţinere 2 sau mai mulţi copii încadraţi în grad de handicap cu vârsta de până la 18 ani, suplimentar faţă de cele 8 zile, pentru fiecare copil se mai acordă câte 2 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă. De această prevedere beneficiază şi salariaţii care au în întreţinere copii gemeni, tripleţi sau multipleţi cu vârsta de până la 18 ani", se arată în proiectul de lege.

Iniţiativa legislativă a fost adoptată şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

