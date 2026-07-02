Responsabilii intervin la suprafață, dar au lucrat și în subteran. Stația de metrou de la Piața Victoriei, blocată de șuvoaie, a fost deschisă dimineață, după ce toată apa a fost evacuată.

28 de ore de luptă în subteran

28 de ore. Atât a durat evacuarea apei din subsolul stației de metrou Piața Victoriei, pe unde trec zilnic o sută de mii de călători. Echipajele au lucrat toată noaptea și au folosit 32 de pompe simultan, trei dintre ele cu o capacitate mare, trimise de armată.

După evacuarea apei, muncitorii au făcut probe sub tensiune și au verificat echipamentele, după ce unul au făcut scurtcircuit, miercuri, într-o altă stație, din cauza umidității.

Marian Artimon, Sindicat METROREX: „Au rezistat, deși nu sunt neapărat rezistente la apă. După ce am evacuat apa am spălat instalațiile și am uscat instalațiile. Rezistă!”

Pentru că nu au fost incidente, a fost reluat traficul la 6 și jumătate dimineața.

Călător: „Apa e apă, nu poți să o stăvilești!”

Călător: „Am mers cu RATB-ul, dar și RATB-ul a fost la pământ!”

Corespondent Știrile PRO TV: „În acest moment, metroul circulă fără probleme pe toate liniile. Între timp, au început și cercetările. Cei de la Metrorex încearcă să afle cum a fost posibil ca o cantitate atât de mare de apă să ajungă în subteran și le cer și celor de la Apa Nova să facă verificări.”

Situația de la metrou a dus și la un val de glume pe internet. Utilizatorii au folosit inteligența artificială și au pus pe șinele inundate: înotători și diferite ambarcațiuni care transportau pasageri.

Capitala răvășită de furtună

Toată Capitala a fost răvășită de furtună. Echipele de urgență au fost chemate peste tot.

Lt. col. Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov: „De la ora 20, în cursul serii precedente, până la ora 5 dimineața, au mai fost aproximativ 100 de intervenții. Au fost în continuare subsoluri, beciuri, gospodării inundate și copaci căzuți pe carosabil, pe autoturisme.”

Și în parcuri a fost dezastru.

Corespondent Știrile PRO TV: „Cea mai gravă situație a fost aici în Parcul Cișmigiu. Aproximativ 30 de arbori bătrâni s-au prăbușit la pământ, am văzut tei culcați pe alei dar și sute de crengi. Imaginați-vă că cenuser sau fals oțetar, așa cum e cunoscut, a crescut în aproximativ 40 de ani. Vijelia a fost atât de puternică încât efectiv l-a scos din pământ cu tot cu rădăcină. Iar aici, într-o altă parte a parcului, vedem o șarpantă care a fost efectiv retezată și s-a prăbușit pe sol. Pentru fiecare arbore prăbușit, primăria trebuie să planteze alți 6.”

Echipele de intervenție au eliberat în prima fază aleile, lacul și intrările principale care erau blocate de vegetație.

Corespondent Știrile PRO TV: „Cantitatea de apă căzută a fost atât de mare încât aici, în Parcul Cișmigiu, un întreg spațiu verde a fost acoperit în totalitate de apă și s-a format un iaz temporar. Uitați, acolo se vede cum copacii efectiv răsar din apă.”

Iar situația a fost asemănătoare în toate parcurile din capitală. Inclusiv cunoscutul stejar de 60 de ani din Piața Universității a fost smuls din pământ.

Corespondent Știrile PRO TV: „178 de arbori căzuți la pământ în tot Bucureștiul, vorbim de spațiile verzi și parcurile administrate de primăria capitalei, s-au transformat în peste 500 metri cubi de lemn. Și deocamdată sunt doar estimări pentru că în teren încă se lucrează, sunt peste 200 de oameni, iar aici în depozitul central vin în fiecare oră transporturi. Vedem în imagini mii de crengi, tulpini și buturugi groase. Vorbim în primul rând de arbori vechi cu un ciclu de viață de peste 50 de ani.”