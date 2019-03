Mii de elevi de elită părăsesc anual țara pentru a studia în străinătate. Cele mai căutate țări

Mii de elevi străluciți părăsesc anual România pentru a studia la universități de prestigiu din străinătate. Numărul lor a crescut în ultimii doi ani cu 20% și extrem de puțini se mai întorc în ţară.

Cele mai căutate destinații de studiu rămân Marea Britanie, Olanda și Danemarca. Iar cele mai populare specialități: management, IT, inginerie, arhitectură și medicină. 80 de universități își prezintă în aceste zile programele la un târg de profil din capitală.

Elena a terminat liceul pedagogic la Galaţi şi a studiat hotel management la o universitate din Olanda.

''Am avut şi un internship la orice companie am vrut eu şi am ales să merg în Caraibe. Mi-a oferit loc de muncă, dar am preferat să fac master mai departe. Noi nu ne îmbogăţim ţară şi contribuim altor ţări şi e trist”, spune Elena.

Şi Alice a vizitat în urmă cu o săptămână o universitate de arte Anglia, unde s-a şi înscris. Taxa de şcolarizare este de 9 mii de lire pe an, iar cazarea în campus între 2.000 şi 3.000 de lire.

''Domeniul pe care vreau eu să-l studiez nu există aici în România. Vreau să devin autoare, iar scris creativ nu există la noi'', spune Alice.

Adriana mai are 2 ani până la absolvirea liceului, dar este hotărâtă să meargă la facultate în străinătate.

Adriana: ”Programele sunt altfel construite, ai accent pe partea practică, la final e uşor să găseşti un job şi asta mă intereseaza.”

Mare Britanie rămâne destinaţia preferată de tinerii români, chiar dacă taxa de şcolarizare este de 9.000 de lire anual. Iar Olanda, cu o taxă de şcolarizare medie de 1100 de euro anual este căutată pentru universităţi de cercetare. Danemarca şi ţările scandive nu au taxe de şcolarizare.

Ana Maria Papp, manger departament universități: ''Trebuie să luăm în considerare şi costurile de trai şi vorbim de cazare aici. În Marea Britanie, de exemplu, este de aproximativ 6-7.000 până la 8.000 în campus pe an. Pentru Olanda, cam 500-600 euro lunar, Danemarca între 350 şi până la 800 lunar.''

În ultimii ani şi liceele din străinătate atrag tot mai mulţi elevi români.

Teodora Răducan, consultant integral educație: ''Studiază doar 3-4 materii în ultimii doi ani şi sunt alese în funcţie de specializarea dorită la universitate. Cei pasionaţi de inginerie auto, de ex, construiesc la scara reală la cheie în doi ani o maşină, normal că îşi vor aminti ce au învăţat la fizică.''

Un elev român care vrea să studieze într-un liceu de tip academic din Marea Britanie, de pildă, va avea taxa de şcolarizare acoperită de statul britanic.

