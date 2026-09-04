Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană, pentru monitorizarea și evaluarea stării speciilor de păsări din România.

Mierla a fost desemnată Pasărea Anului 2026, în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe înaripate din această specie au ajuns în orașe.

Biolog: ”E o zonă foarte bună pentru mierle, pentru că avem pe de o parte tufișuri, arbuști tineri în creștere, deci o combinație care este favorabilă mierlelor pentru a se instala la cuibărit”.

Conf. univ. dr. Carmen Gache, biolog: ”Pădurile s-au redus ca suprafață, păsările au fost nevoite să părăsească acele spații și să se adapteze".

În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole o duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație este în scădere.

43 de specii de păsări din România sunt amenințate cu dispariția

Cristian Domșa, Societatea Ornitologică Română: ”Deși este o specie larg răspândită și comună încă, a înregistrat și la noi un declin continuu. Deja sunt niște semne de întrebare despre ce putem face ca să inversăm tendința”.

Potrivit Ministerului Mediului, 43 dintre cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția.

Șapte dintre ele sunt în categoria „critic periclitat”, precum acvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Pentru o nouă evaluare a situației, ministerul a obținut o finanțare de 42 de milioane de lei de la Comisia Europeană.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: ”Vor fi, practic, campanii de monitorizare pe teren care se vor desfășura în perioadele relevante de reproducere, migrație și iernare pentru speciile respective. Pentru a se estima, practic, dimensiunea populațiilor, distribuția lor, tendințele speciei pe termen scurt și lung”.

Cercetarea va fi mai riguroasă decât cele precedente, spune ministrul Mediului, iar rezultatele vor fi raportate Comisiei Europene, așa cum prevede Directiva Păsări.