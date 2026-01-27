Aceste reduceri de personal, reprezentând aproximativ 5% din forţa de muncă globală, vor fi "implementate în principal la locaţiile Aumovio din India, Singapore, România, Serbia, Germania şi Mexic", a informat compania într-un comunicat de presă.

Reducerile fac parte dintr-un efort mai amplu de a scădea cheltuielile cu cercetarea şi dezvoltarea Aumovio la mai puţin de 10% din venituri până în 2027, de la 11,9% în trimestrul al treilea al anului 2025. Directorul general Philipp von Hirschheydt a declarat că firma se concentrează pe creşterea eficienţei şi protejarea poziţiei sale pe piaţă, invocând un mediu dificil.

Aumovio s-a desprins de Continental AG în septembrie şi este listată la bursa din Frankfurt. Compania şi-a revizuit previziunile de vânzări în noiembrie din cauza cererii mai slabe din unele regiuni, ceea ce pune presiune pe furnizori.

În România, sectorul de activitate Automotive al grupului Continental este prezent în Braşov, Iaşi, Sibiu şi Timişoara.

