„Avem foarte multe lucruri în comun, bunăoară, nu numai comunităţile din România şi Ucraina, ci şi foarte multe evenimente istorice care ne leagă. Am avut consultări politice la Bucureşti şi am discutat foarte multe lucruri despre minorităţi şi o să facem tot ceea ce ţine de noi pentru ca toate drepturile minorităţii române din Ucraina să fie respectate şi să se simtă ca acasă. Sperăm ca acest lucru să se reflecte şi în România, pentru că şi aici trăiesc ucraineni şi trebuie să acordăm importanţă şi şcolilor ucrainene din România. Trebuie să înţelegem următorul lucru: aceşti oameni suferă atât pentru Ucraina, cât şi pentru România, fiindcă sunt cetăţeni buni ai României, dar se gândesc şi la Ucraina", a afirmat Oleksandr Mischenko, cu ocazia deschiderii, la Apahida, a primului Consulat onorific al Ucrainei în România.

El a mulţumit României pentru ajutorul pe care l-a dat şi îl dă în continuare Ucrainei.

Mischenko: România „este prietenul nostru, este un prieten strategic pentru noi”

„Vreau să ţineţi minte că România a fost printre primele ţări care au oferit ajutor Ucrainei, este prietenul nostru, este un prieten strategic pentru noi. Vreau să mulţumesc tuturor ţărilor şi reprezentanţilor lor care se află aici pentru ajutorul pe care l-au oferit Ucrainei. Solidaritatea internaţională este una dintre formele de luptă împotriva agresiunii ruse", a mai spus Oleksandr Mischenko.

Acesta a participat, sâmbătă, la evenimentul de deschidere a Consulatului onorific al Ucrainei în Apahida, eveniment la care au mai fost prezenţi, printre alţii, ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk, prefectul de Cluj, Maria Forna, vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Cluj Vakar Istvan şi Radu Raţiu, reprezentanţi ai corpului diplomatic şi consular, ai mediului academic şi de afaceri, precum şi reprezentanţi ai comunităţii ucrainene şi ai comunităţii locale.