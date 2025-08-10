Piața auto din România, afectată și de instabilitatea politică. Mașinile noi, în declin cu 16%, cele vechi domină șoselele

Parcul auto din România este vechi și foarte vechi. În primele șapte luni, numărul mașinilor la mâna a doua care au fost înmatriculate a crescut cu aproape 10%, depășind pragul de 200.000.

În schimb, vânzările de vehicule noi au scăzut cu peste 16%, în condițiile în care programul Rabla a fost suspendat. Doar în iulie a fost ceva mai bine. Distribuitorii au făcut reduceri, iar oamenii s-au grăbit să cumpere înainte de majorarea TVA.

Piața auto a prins avânt doar în iulie, cu un salt semnificativ al înmatriculărilor de mașini noi de peste 25% față de aceeași lună din 2024. Oamenii s-au speriat de scumpiri.

SINCRON: ANA BANCU, DIRECTOR DE VÂNZĂRI:

Ana Bancu, director de vânzări: „Am înregistrat cea mai mare vânzare din ultimii 3 ani. Cota de TVA a crescut și atunci toate livrările și toți clienții au dorit să închidă vânzarea până la finalul lunii iulie. De asemenea, un alt factor a fost întârzierea programului Rabla și apoi suspendarea programului. Clienții au decis să achiziționeze mașinile fără acest program. Au fost persoane care au vrut să renunțe la achiziții, însă noi am venit cu un discount suplimentar.”

Adrian Sandu, secretar general Acarom: „Așteptăm să vedem următoarele 2 luni de înmatriculări pentru vehicule noi astfel încât să vedem dacă există un trend în acest sens de a crește vânzările și implicit înmatriculările.”

Totuși, dacă ne uităm la primele șapte luni, vedem că au fost înscrise în jur de 80.000 de mașini noi, în scădere cu 16% comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Tendința de creștere a mașinilor second-hand

Totul se întâmplă în condițiile în care parcul auto din România este unul foarte vechi.

Cele mai multe mașini de pe șosele au peste 10 ani, iar asta înseamnă mai multă poluare și mai puțină siguranță. Și, în loc să se oprească, tendința continuă. Numai în primele șapte luni din acest an au fost înmatriculate peste 200.000 de autoturisme la mâna a doua, cu aproape 10% mai multe decât în aceeași perioadă din 2024.

Costin Giurgea, realizator Superspeed: „Piața se orientează după nevoi. Atâta timp cât aceste cauze care țin de lipsa ecotichetelor, de întârzierea programului Rabla, de instabilitatea politică, clienții vor trebui totuși să își satisfacă nevoile de transport și atunci se vor orienta către mașinile pe care și le permit, și atunci normal că mașinile second-hand o să fie din ce în ce mai sus pe lista de priorități.”

Și autoturismele electrice își continuă declinul, înregistrând o scădere de 7,8% față de iulie anul trecut.

În topul mărcilor cumpărate de români conduc Dacia, Toyota și Skoda.”

