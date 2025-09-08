Mai bine de un sfert dintre bucureștenii încadrați în grade de handicap nu au, în realitate, nicio dizabilitate

Peste 26% din bucureștenii care au fost încadrați în grad de handicap numai în perioada aprilie-iunie 2025 nu au, de fapt, niciun fel de dizabilitate, potrivit ministrului Muncii, Florin Manole.

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, a anunţat că au fost identificate probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap, de la dosare incomplete şi documente falsificate, la încadrări abuzive şi erori procedurale.

"Am identificat probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap: dosare incomplete, documente falsificate, încadrări abuzive şi erori procedurale. Aceste nereguli afectează direct persoanele care chiar au nevoie de sprijin. De aceea, proiectul pe care l-am pus în transparenţă, privind încadrarea în grad de handicap, are un scop clar: să reducem fraudele şi să protejăm beneficiarii reali", a scris Florin Manole, luni, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) va organiza dezbateri şi va prelua zi de zi toate întrebările "legitime şi de bună credinţă" care vor fi puse în această perioadă.

"Pentru a nu cădea în plasa dezinformărilor sau a denaturărilor voluntare sau involuntare care pot circula pe reţelele de socializare, îi îndrum pe toţi să adreseze întrebări acestei instituţii. Ea va pune la dispoziţie un call center şi o adresă de email. Vrem un sistem bazat pe încredere, responsabilitate şi respect pentru drepturile celor vulnerabili", a transmis ministrul Muncii.

Conform datelor publicate de acesta pe reţeaua de socializare, în perioada aprilie-iunie 2025, în Bucureşti au fost reevaluate 2.083 persoane cu certificat de handicap şi 26,5% dintre dosare (554) au fost cu fraude şi nereguli.

Ce fraude au fost descoperite la eliberarea dosarelor de încadrare în grad de handicap

Printre fraudele şi neregulile constatate în sistemul de încadrare în grad de handicap se numără: neconcordanţe şi erori procedurale - încadrări făcute în baza unor anchete sociale contradictorii faţă de documentele medicale, stabilirea greşită a tipului de handicap, persoane corect încadrate care nu au primit certificate permanente, deşi aveau acest drept; încadrări nejustificate sau abuzive - dosare care nu respectă criteriile de încadrare medico-psihosociale, încadrări pe diagnostice neconcludente, încadrări pentru anumite tipuri de boli care nu justificau gradul de handicap; falsificarea documentelor medicale - parafe falsificate, inclusiv una care indică eronat specialitatea "spihiatru", documente medicale sumare, limitate de diagnostic, fără confirmări prin investigaţii (ex.AVC fără RMN/CT), suspiciuni de fals şi uz de fals pentru obţinerea certificatului, pentru care a fost sesizat Parchetul; lipsa documentelor esenţiale - lipsa cererii de evaluare complexă, documente de identitate, referate şi scrisori medicale, persoane care figurau cu decizii în sistemul informatic dar nu exista niciun document fizic care să le susţină, dosare care nu respectau criteriile de încadrare şi/sau procedura.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a lansat vineri procesul de revizuire a criteriilor de încadrare în grad de handicap prin modificarea şi completarea anexei la Ordinul 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap.

Conform unui comunicat al ministerului, scopul revizuirii criteriilor medico-psiho-sociale în vederea încadrării în grad de handicap a persoanelor cu dizabilităţi este de a elimina, în primul rând, fraudele din sistemul de protecţie socială. În al doilea rând, reforma urmăreşte o protecţie mai mare a beneficiarilor. Prin reaşezarea criteriilor, se doreşte eliminarea neconcordanţelor în procesul de evaluare, precum şi utilizarea mai eficientă a resurselor financiare din cadrul sistemului de protecţie.

Ce modificări se fac la întocmirea dosarelor de încadrare în grad de handicap

Potrivit sursei citate, pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi se propune stabilirea termenului de valabilitate permanent de la prima evaluare pentru afecţiuni grave, pentru care acum se acordă termen de valabilitate 12 sau 24 luni: retardul mental sever şi profund; tulburări de spectru autist după împlinirea vârstei de 26 ani; cecitatea absolută şi relativă; surdocecitatea; surdomutitate congenitală sau surditate bilaterală dobândită înainte de achiziţionarea limbajului; amputaţii; tumori hipofizare cu sechele oftalmologice şi neurologice grave; nanism hipofizar şi acondrodispalzia; poliartrită reumatoidă stadiul IV; spondilita anchilozantă forme grave; sdr. Prader Willi; afecţiuni osteoarticulare cu anchiloze şi tulburări severe, în afara resurselor terapeutice.

Pentru alte afecţiuni grave pentru care nu există o îmbunătăţire a stării de sănătate după acordarea termenului de valabilitate 12/ 24 luni se propune acordarea termenului de valabilitate permanent de la a doua evaluare.

"Revizuirea criteriilor de evaluare are în vedere progresul în domeniul medical şi al tehnologiilor de asistenţă, ţinând cont de noile descoperiri şi tratamente, dar şi de diversitatea nevoilor celor care trăiesc cu dizabilităţi. În acelaşi timp, vrem să aducem claritate şi să punem capăt suprapunerilor în descrierea gradului accentuat şi grav. Acolo unde se impune, acordarea gradului grav cu asistent personal este condiţionată de pierderea totală a autonomiei, comparativ cu situaţia anterioară. Subliniem că un principiu esenţial al acestei reforme este imparţialitatea: evaluările trebuie să fie unitare şi obiective, pentru ca nicio persoană să nu fie dezavantajată de interpretări diferite sau de subiectivism", se mai precizează în comunicat. 

Bărbat arestat pentru violarea unei copile cu handicap psihic, dată în grija soției lui. O abuza când femeia era la biserică

