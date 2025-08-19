Sistemul de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap ar putea fi reformat. Ce ar presupune modificările

19-08-2025 | 16:08
Florin Manole
Florin Manole

Sistemul de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap ar putea fi reformat, spune Florin Manole, ministrul Muncii.

Claudia Alionescu

El a aratat că reforma îi va viza doar pe cei care trăiesc zi de zi cu o dizabilitate şi care au nevoie de sprijin real şi corect din partea statului.

Reformăm sistemul de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap! Această reformă va viza doar pe cei care trăiesc zi de zi cu o dizabilitate şi care au nevoie de sprijin real şi corect din partea statului”, a anunțat ministrul Muncii într-o postare.

El a mai spus că „de ani de zile, sistemul a fost pus la încercare şi există situaţii clare de abuzuri şi fraude, persoane care au obţinut grade de handicap fără să aibă nevoie, în timp ce alţii, cu probleme reale, s-au lovit de birocraţie şi de evaluări inegale”.

Această nedreptate a slăbit încrederea oamenilor în instituţii şi a îngreunat accesul la resurse pentru cei care chiar au nevoie. În curând, Ministerul Muncii va pune în transparenţă publică noile criterii privind încadrarea în grad de handicap şi o metodologie care va limita abuzurile, va proteja adevăraţii beneficiari şi resursele statului. În controalele efectuate în diverşi ani au fost identificate probleme şi tipologii de fraude. Pentru toate acestea au fost dispuse măsuri de remediere şi reverificări suplimentare. Însă este clar că actualul sistem lasă loc pentru fraude. Banii contribuabililor nu ajung doar la beneficiarii oneşti”, a mai menţionat Florin Manole.

El a mai subliniat că această metodă de fraudă distruge bugetele locale ale unor localităţi mici, care nu au industrie mare şi nici bugete mari.

Ministrul Muncii mai spune că există multe situaţii în care lipsesc cererile de evaluare complexă, documentele de identitate, referatele sau scrisorile medicale.

În unele cazuri s-au folosit parafe falsificate. Există procente importante din dosarele verificate care nu respectau criteriile de încadrare în grad de handicap. În unele cazuri au fost sesizate organele de cercetare penală. În altele, jumătate din dosarele verificate nu aveau documente medicale. Sute de persoane figurau în sistemul informatic, dar nu aveau documente fizice care să susţină deciziile. Noile criterii şi metodologia pe care le vom propune vor face ca toate aceste probleme să fie mult diminuate şi, astfel, resursele publice să fie utilizate corespunzător”, a afirmat Manole.
 

Câte persoane cu dizabilități sunt în România


La 31 martie 2025, numărul total de persoane cu dizabilități raportat Ministerului Muncii a fost de 966.637, potrivit anpd.gov.ro.

Dintre acestea, 98,32% (950.434 persoane) trăiesc în familie sau independent, iar 1,68% (16.203 persoane) sunt instituționalizate în centre publice sau private coordonate de Minister.

Pe judeţe/municipii, numărul cel mai mare de persoane cu dizabilităţi se înregistrează în municipiul Bucureşti (82.311 persoane) urmat de judeţul Prahova (38.793 persoane), iar cel mai mic număr se înregistrează în judeţul Covasna (7.164 persoane).

Grafic jud


 

Sursa: News.ro

Dată publicare: 19-08-2025 15:59

