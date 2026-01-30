Responsabilii iau în calcul inclusiv demolarea gardului de la Casa Poporului.



Proiectul urmărește transformarea Dealului Arsenalului într-un parc urban de mari dimensiuni, cu alei pietonale și spații de relaxare.

Pentru asta, ar fi nevoie ca cel puțin o parte din gardul care înconjoară Parlamentul să fie demolat. Astfel bucureștenii și turistii să vor putea plimba pe un traseu verde din inima orașului. Conform documentului aprobat de Consiliul General, gardul limitează accesul pietonilor și generează o atmosferă ostilă.

Nicorel Nicorescu, inițiatorul proiectului, consilier general: „Toată zona din jurul Parlamentului este complet haotică în momentul de față, sunt zone părăsite, zone cu gunoaie, neamenajate, parcări pe spațiu viran, deci e ceva de nedescris. În momentul în care venim cu un plan coerent, această regenerare urbană va aduce mai mult spațiu verde pentru populația Bucureștiului, pentru o promenadă urbană în zona Parlamentului”.

Proiectul vizează zonele dintre Academia Română, Catedrala Națională, Palatul Parlamentului, Piața Constituției și Parcul Izvor. Pe vremuri, acolo a fost Cartierul Uranus, demolat aproape integral în anii 80 la decizia comuniștilor, pentru a face loc Centrului Civic și Casei Poporului.



Primele inițiative pentru regenerarea zonei au fost acum mai bine de 20 de ani.

Emil Ivănescum președintele Ordonului Arhitecților București: „În anul 2000 a fost celebrul concurs internațional București 2000, în care nume puternice din arhitectura contemporană au venit la București, asta nu s-a mai întâmplat. Toți au răscolit zona. Locul trebuie adus la standardul unor spații publice contemporane europene. E absolut dramatic și jenant să mergi într-un oraș care nu e capitală europeană și acel oraș cu acele spații publice să arate de 10 ori mai bine decât Bucureștiul.”

Momentan, a fost semnat un protocol între toate părțile implicate. Dacă va fi realizat, proiectul ar fi un punct principal de atracție pentru vizitatori.



Anul trecut, în București, s-au înregistrat aproximativ 340.000 de turiști străini.

