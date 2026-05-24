Luminile colorate și sunetele ambientale au atras sâmbătă seară mii de curioși. Oamenii au fost fascinați de o instalație cu senzori de sunet.

Femeie: ”Foarte distractiv totul. Pare că toate sunt cu sens”.

Femeie: ”E interesantă, un fel de papură artificială. Care scoate și sunete. Drăguț”.

Trecătorii au putut explora și electricitatea statică. Un șotron cu leduri a deschis portalul spre copilărie.

Tânără: ”E un vibe foarte fresh, de vară, foarte proaspăt. E multă lume, vremea e bună”.

Iar o trambulină i-a atras inclusiv pe cei mari.

”Tânără: Foarte fain!

Reporter: Când ai sărit ultima oară?

Tânără: Cred că când aveam 10 ani. Foarte multă bucurie și nostalgie în același timp".

”Toată lumea ar trebui să se iubească”

Iar un coș imens de cumpărături i-a făcut pe curioși să scaneze energic codurile de bare de pe cutii. Fiecare recipient ascundea o surpriză sonoră.

Însă, o pernă uriață, luminată în întuneric, a devenit pânză pentru vizitatori. Oamenii au primit carioci și au fost invitați să deseneze ori să lase un mesaj.

Tânără: ”Am desenat o inimă pentru că eu cred că toată lumea ar trebui să se încreadă în ei și să se iubească. Este ceva ce îmi inspiră mai mult creativitatea".

Andrei Cozlac, curator expoziție: ”Avem foarte, foarte multe instalații. Sunt în jur de 34 de instalații, 40 de artiști care participă și foarte, foarte multă lume care ne-a surprins cu prezența. Se crează noduri de public la fiecare lucrare".