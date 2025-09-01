Inconștiență șocantă pe un drum din Botoșani. Copil mic, filmat cum mergea ieșit pe trapa mașinii

01-09-2025 | 13:34
S-au derulat scente șocante pe un drum județean din Botoșani. Un șofer a fost surprins rulând mai bine de 30 de km, în timp ce un copil, care era în picioare pe bancheta din spate, ieșise prin trapa mașinii.  

Mariana Apostoaie

Din imaginile suprinse de un alt participant la trafic se vede că băiețelul nu purta centură de siguranță și nici nu era prins într-un scaun omologat, conform vârstei.

Totodată, șoferul care transporta minorul a depășit axul drumului, fără să semnalizeze, probabil cu intenția de a depăși mașinile din față.

Polițiștii îl caută pe individ, care riscă o amendă de peste 1.000 de lei pentru transportul necorespunzător al pasagerului minor.

Copil mort în accident pentru că era ținut în brațe pe scaunul din față

Incidentul vine la câteva zile după ce un copil de 3 ani, care era ținut în brațe de mamă, pe scaunul din față, a murit în urma unui accident rutier petrecut în Vălcea.

Legea spune că minorii care au sub 1 metru și jumătate înălțime trebuie transportați numai cu centura de siguranță sau în scaun special omologat, doar pe bancheta din spate. 

Băiatul de 3 ani care a murit în Vâlcea stătea în brațele mamei în mașină și a fost proiectat prin parbriz. Greșeala tatălui

