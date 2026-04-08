Cei care au afaceri în acest sector le apără, cu argumentul că sunt un mijloc de agrement și că aduc bani la buget.

Dezbaterea a avut loc într-o sală cu o capacitate de 130 de persoane. Unii localnici au cerut să se desfășoare pe stadion, ca să poată participa mai multă lume.

Primăria Sibiu propune ca taxele pentru sălile de jocuri de noroc să crească la 2.000 lei/metru pătrat, iar jumătate din sumele încasate să fie cheltuite pentru combaterea dependenței. În plus, aceste afaceri ar urma să fie mutate din centrul istoric, de lângă școli, licee și facultăți.

Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu: „Eu așa sunt structurată să gândesc, reglementarea e mai bună decât interdicția”.

Un medic psihiatru a atras atenția asupra problemelor grave date de acest tip de adicție. Suferă nu doar dependenții, ci și familiile lor.

Claudia Anghel, medic psihiatru: „De multe ori ei sunt aduși în camera de gardă tocmai cu ideea suicidară, cu depresie, cu anxietate legată de această situație”.

Localnic: „Jocurile de noroc nu aduc nimic, niciun beneficiu. Și punct”.

Cei care administrează sălile de joc sunt de acord să se supună unor reguli mai severe privind amplasamentul și reclama, dar se opun desființării acestor afaceri.

Valeriu Petrescu, reprezentant al unei săli de jocuri: „Nu există posibilitatea ca un minor să intre. Există un control strict, se face la intrare în fiecare sală, se verifică pe bază de buletin. Ok, se dorește o anumită scădere a acestor activități. Hai să o facem progresiv”.

Angajată a unei săli de jocuri: „Eu am întâlnit persoane care spun că vin să se relaxeze oarecum, oamenii sunt distruși psihic probabil din alte motive”.

Și la Brașov autoritățile locale propun mutarea sălilor de joc în hoteluri de 4 și 5 stele, ori în mall-uri, ca posibilitate de divertisment.