Gică Popescu și-a deschis o nouă afacere. Orașul în care a creat 150 de locuri de muncă: ”O hotărâre înțeleaptă”

Stiri Sociale
05-11-2025 | 17:52
gica popescu hunedoara
Dan Boboutanu

Un nou complex comercial din municipiul Hunedoara, care a fost construit de o companie condusă de fostul internaţional Gică Popescu, a fost prezentat oficial, miercuri, în prezenţa autorităţilor locale şi judeţene.

 

autor
Cristian Anton

Investiţia, în valoare de peste 7 milioane de euro, va fi deschisă pentru public începând de joi, 6 noiembrie, şi va crea aproximativ 150 de noi locuri de muncă.

Complexul are o suprafaţă totală de 21.423 de metri pătraţi, cu o arie construită de 6.224 de metri pătraţi ce este ocupată de mai multe magazine cunoscute, inclusiv o hiperfarmacie dintr-un lanţ naţional.

Zona disponibilă pentru parcare însumează 199 de locuri, dintre care cinci sunt dotate şi cu instalaţii de încărcare a autovehiculelor electrice.

"Sunt bucuros că am luat decizia de a investi, aici, la Hunedoara, în urma unei discuţii pe care am avut-o cu primarul municipiului, domnul Dan Bobouţanu. De fapt, dumnealui este principalul 'vinovat' pentru că am decis să facem această investiţie aici.

Citește și
cristina neagu
Gheorghe Popescu, despre retragerea Cristinei Neagu: „Din păcate, sportul românesc pierde din nou o mare sportivă”

De fiecare dată când am ajuns la Hunedoara am fost primit cu căldură de toată lumea şi în momentul în care vezi o asemenea abordare din partea oamenilor locului, şi aici mă refer atât la administraţia locală, cât şi la simplii cetăţeni, nu poţi decât să te bucuri, îţi dă sentimentul că ai luat o hotărâre înţeleaptă şi un lucru bun, investind în această zonă", a declarat Gică Popescu.

La rândul său, primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, a arătat că investiţia are un impact pozitiv asupra comunităţii locale, începând de la taxele şi impozitele locale ce vor fi încasate de municipalitate, până la faptul că zona primeşte o nouă utilitate.

”Prin această zonă trec sute de mii de oameni”

"În primul rând, această investiţie înseamnă, din punctul nostru de vedere, venituri care completează bugetul local. Îl felicit, cu sinceritatea omului de rând, nu a politicianului, pe domnul Gică Popescu pentru faptul că a ales Hunedoara pentru această investiţie importantă din portofoliul său de antreprenor.

Dincolo de suma investită, vorbim şi de o reconfigurare a zonei în care ne aflăm, ne aducem aminte cu toţii cum arătau clădirile care fuseseră aici, nu mai vorbesc de faptul că avem o continuitate în această zonă. În discuţiile repetate pe care le-am avut în încercarea de a-l convinge să investească la Hunedoara, i-am spus domnului Gică Popescu ce înseamnă Castelul Corvinilor şi faptul că, anual, prin această zonă trec sute de mii de oameni care vizitează acest important obiectiv turistic. Astfel că vorbim de un vad foarte bun pentru orice antreprenor care vrea să investească la Hunedoara", a menţionat Bobouţanu.

Noul complex comercial a fost ridicat într-o zonă ocupată, până nu demult, de o fostă fabrică de tricotaje şi încălţăminte. Fabrica şi-a încetat activitatea în urmă cu aproape 20 de ani, clădirea începând să se degradeze vizibil mai ales în ultimul deceniu.

Guvernul a bătut palma cu Rheinmetall. Gigantul investește jumătate de miliard de euro într-o fabrică de pulberi din România

Sursa: StirilePROTV, Agerpres

Etichete: hunedoara, centru comercial, investitii, inaugurare, gica popescu, afacere,

Dată publicare: 05-11-2025 17:52

Articol recomandat de sport.ro
Decizia luată de Dan Șucu: o nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Decizia luată de Dan Șucu: o nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Citește și...
Ianis Hagi și fiica lui Gheorghe Popescu au lansat o linie de ochelari de soare. Ce prețuri au
Stiri Mondene
Ianis Hagi și fiica lui Gheorghe Popescu au lansat o linie de ochelari de soare. Ce prețuri au

Ianis Hagi şi fiica lui Gheorghe Popescu, Maria, şi-au lansat sâmbătă, la Bucureşti, o linie de ochelari de soare care deja se pot achiziţiona online de către doritori.

 

Gheorghe Popescu, despre retragerea Cristinei Neagu: „Din păcate, sportul românesc pierde din nou o mare sportivă”
Stiri Sport
Gheorghe Popescu, despre retragerea Cristinei Neagu: „Din păcate, sportul românesc pierde din nou o mare sportivă”

Fostul mare fotbalist Gheorghe Popescu a declarat, duminică, la Sala Polivalentă, că retragerea handbalistei Cristina Neagu reprezintă o pierdere uriașă pentru sportul românesc, similară cu cea provocată de jucătoarea de tenis Simona Halep.

Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu au votat la Istanbul: “România pe primul loc” | VIDEO
Alegeri prezidentiale 2025
Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu au votat la Istanbul: “România pe primul loc” | VIDEO

Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu au votat, duminică dimineaţă, la Consulatul României de la Istanbul, în turul doi de scrutin al alegerilor prezidenţiale din România.

Gică Popescu, mesaj emoționant pentru Turcia: Mă doare teribil să văd prin ce dramă trece un popor care îmi este atât de drag
Stiri externe
Gică Popescu, mesaj emoționant pentru Turcia: Mă doare teribil să văd prin ce dramă trece un popor care îmi este atât de drag

Fostul mare internațional român, Gică Popescu, a scris, marţi, pe Facebook, că nu-şi revine din şocul provocat de tragedia din Turcia, care pentru mulţi ani a fost casa sa.

Gică Popescu este, din nou, consilier de prim-ministru: ”Vom realiza lucruri bune”
Stiri Politice
Gică Popescu este, din nou, consilier de prim-ministru: ”Vom realiza lucruri bune”

Fostul căpitan al naționalei de fotbal, Gică Popescu, a anunțat că, de azi înainte, va avea funcția de consilier al primului-ministru Nicolae Ciucă.

Recomandări
Mark Rutte, la Cotroceni: „În cazul unui atac, 31 de ţări vor veni în apărarea României, aşa funcţionează NATO”
Stiri Politice
Mark Rutte, la Cotroceni: „În cazul unui atac, 31 de ţări vor veni în apărarea României, aşa funcţionează NATO”

Mark Rutte, Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, a sosit la București pentru o vizită oficială de două zile. Secretarul general al NATO a sosit la Palatul Cotroceni și a fost întâmpinat de președintele Nicușor Dan.

Cele două orașe din România care l-au impresionat profund pe actorul John Malkovich. “E o nebunie, țara e așa de frumoasă!
Interviurile Stirileprotv.ro
Cele două orașe din România care l-au impresionat profund pe actorul John Malkovich. “E o nebunie, țara e așa de frumoasă!"

John Malkovich se declară cucerit de povestea filmului ”Cravata galbenă”, o biografie revelatoare a legendarului dirijor român Sergiu Celibidache. Relația dintre un tată exigent și un fiu rebel a rezonat cu experiența personală a marelui actor american.

ANAF a descoperit o fraudă fiscală de 55 de milioane de lei. Patru firme au emis facturi fictive pentru a evita plata taxelor
Stiri actuale
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de 55 de milioane de lei. Patru firme au emis facturi fictive pentru a evita plata taxelor

ANAF anunță că a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei, un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Noiembrie 2025

47:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Noiembrie 2025

01:44:34

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28