Fetiță de 4 ani mușcată de maimuță la zoo din Suceava. Greșeala făcută de părinți

Incident neobișnuit, la Grădina Zoologică din Suceava. O fetiță de 4 ani a fost mușcată de o maimuță pe care ar fi încercat să o hrănească prin gard.

În zonă erau afișate semne care avertizau vizitatorii să nu se apropie, deoarece animalele pot deveni agresive.

Copila a fost transportată de urgență la spital, unde medicii i-au tratat rana de la mâna stângă. Acum, micuța se află în afara oricărui pericol.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Verificări vor face și cei de la Direcția Sanitar-Veterinară, dar și reprezentanți de la Protecția Copilului.

