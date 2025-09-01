Fetiță de 4 ani mușcată de maimuță la zoo din Suceava. Greșeala făcută de părinți

Stiri Sociale
01-09-2025 | 07:35
maimuta
Shutterstock

Incident neobișnuit, la Grădina Zoologică din Suceava. O fetiță de 4 ani a fost mușcată de o maimuță pe care ar fi încercat să o hrănească prin gard.

autor
Elena Bejinaru

În zonă erau afișate semne care avertizau vizitatorii să nu se apropie, deoarece animalele pot deveni agresive.

Copila a fost transportată de urgență la spital, unde medicii i-au tratat rana de la mâna stângă. Acum, micuța se află în afara oricărui pericol.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Verificări vor face și cei de la Direcția Sanitar-Veterinară, dar și reprezentanți de la Protecția Copilului.

Halloweenul a început mai devreme la o grădină zoologică din SUA. Cum a reacționat o maimuță când a văzut un dovleac

Sursa: Pro TV

Etichete: suceava, fetita, gradina zoologica, maimuta, muscat,

Dată publicare: 01-09-2025 07:35

