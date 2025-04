Ce a făcut papa Francisc cu averea sa, înainte să înainte să moară. Un episcop român explică cum și-a cheltuit ultimii bani

„A donat 200.000 de euro din contul personal”, a declarat Ambăruş, miercuri, presei italiene.

Potrivit detaliilor, această donaţie a fost destinată unei fabrici de paste din centrul de detenţie pentru minori Casal del Marmo din Roma.

„I-am spus că avem o ipotecă mare pentru această fabrică de paste şi, dacă am putea-o acoperi, am scădea preţul pastelor, am vinde mai mult şi am putea angaja mai mulţi băieţi”, a adăugat episcopul român.

„El a răspuns: 'Aproape am rămas fără bani, însă mai am ceva în cont'. Şi mi-a dat 200.000 de euro”, a spus Ambăruş, care a subliniat activitatea Papei Francisc în beneficiul deţinuţilor în timpul papalităţii sale.

Papa Francisc, vizită în penitenciar cu câteva zile înainte de moartea sa

Ambăruş a menţionat recenta vizită a Papei la penitenciarul Regina Coeli din Roma, în Joia Mare, cu doar patru zile înainte de a muri. Acolo, el „a strigat lumii, cu toată puterea sa, necesitatea de a acorda atenţie deţinuţilor”.

În timpul celor puţin peste 12 ani de pontificat, Papa a vizitat în mod regulat centrele penitenciare şi a făcut apel la protejarea demnităţii deţinuţilor.

În decembrie anul trecut, pentru a marca începutul celebrărilor Anului Jubiliar, sau Anul Sfânt, Francisc a deschis una dintre uşile sfinte în cadrul acestui eveniment, marcat de Vatican la fiecare 25 de ani, la penitenciarul Rebibbia din Roma, gest interpretat drept o declaraţie de intenţie şi un semn al recunoaşterii de către papă a persoanelor aflate în penitenciare.

