Echipajele Poliţiei Române au interceptat, marţi noapte, în oraşul Alba Iulia un camion care transporta clandestin aproximativ 200 de ovine, dintre care 50 de capete reprezentau tineret ovin, animalele neavând elemente de identificare (crotalii), scrie News.ro.

„Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) trage un semnal de alarmă de o gravitate extremă în urma unei noi acţiuni de control desfăşurate în teren. În noaptea de ieri, echipajele Poliţiei Române au interceptat în oraşul Alba Iulia un camion care transporta clandestin aproximativ 200 de ovine, dintre care 50 de capete reprezentau tineret ovin”, arată, miercuri, ANSVSA într-un comunicat de presă.

Oficialii ANSVSA precizează că la faţa locului au fost chemaţi de urgenţă inspectorii din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Alba, care au preluat imediat cazul pentru evaluarea riscurilor şi aplicarea primelor măsuri legale.

„În urma verificărilor amănunţite, s-a descoperit că transportul se efectua cu încălcarea flagrantă a normelor sanitare veterinare, cea mai gravă abatere fiind lipsa elementelor de identificare (crotalii) în cazul tineretului ovin, fapt ce reprezintă o abatere gravă de la normele de trasabilitate”, se menţionează în document.

„Atac direct la adresa întregului sector zootehnic românesc”

Principalele abateri de la legislaţie constatate de inspectori vizează lipsa elementelor de identificare (crotalii) pentru cele 50 de capete de tineret ovin, absenţa certificatelor de sănătate care să ateste starea efectivului, precum şi lipsa formularului de mişcare, document obligatoriu pentru orice deplasare de animale.

Reprezentanţii ANSVSA spus că deoarece autorităţile au identificat exploataţia de provenienţă a animalelor, în localitatea Zlatna, se va dispune returnarea de urgenţă a întregului transport la punctul de plecare. „Întrucât statusul de sănătate al ovinelor este complet necunoscut, acestea vor fi izolate şi vor fi menţinute separat, în condiţii stricte de carantină”, se precizează în document.

În prezent, inspectorii DSVSA Alba, însoţiţi de reprezentanţi ai Poliţiei, se află deja la exploataţia de origine din Zlatna, unde realizează o inspecţie tehnică detaliată a întregului efectiv şi au demarat o anchetă extinsă.

„Transportul ilegal de animale, fără documente justificative, reprezintă un atac direct la adresa întregului sector zootehnic românesc şi pune în pericol siguranţa veterinară a ţării, mai ales în contextul eforturilor pe care le depunem în prezent, atât la nivel naţional, cât şi european. Un singur transport clandestin poate genera riscuri epidemiologice majore, capabile să declanşeze focare devastatoare de Pesta Micilor Rumegătoare sau Variolă Ovină şi Caprină. Nu vom tolera nicio abatere de la lege, motiv pentru care controalele în trafic vor continua cu o intensitate maximă în perioada următoare.”, a declarat preşedintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.

ANSVSA precizează că acţiunea de control este în plină desfăşurare, iar detaliile tehnice, concluziile anchetei şi sancţiunile aplicate vor fi furnizate de către DSVSA Alba imediat după încheierea tuturor verificărilor din teren.

„ANSVSA avertizează că toleranţa este zero în faţa unor astfel de fapte care pun în pericol siguranţa întregului sector zootehnic naţional. Persoanele care vor fi găsite vinovate vor fi sancţionate dur la finalizarea anchetei aflate în desfăşurare, riscând amenzi extrem de mari şi usturătoare”, avertizează ANSVSA.

Conducerea Autorităţii precizează că pe lângă sancţiunile contravenţionale severe, legislaţia prevede măsuri complementare drastice cum ar fi confiscarea vehiculelor folosite pentru transportul ilegal, în timp ce animalele provenite din circuite clandestine şi fără trasabilitate nu vor beneficia de niciun fel de despăgubiri din partea statului în cazul în care se va impune eutanasierea lor.