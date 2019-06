Experiment cu un psiholog: copiii pot ajunge foarte ușor victimele hărțuirii online

Hărțuirea online devine o realitate tot mai crudă.

Numai în 2018 opt din zece adolescenţi români au fost agasaţi, înjuraţi sau ameninţaţi pe internet, iar jumătate dintre ei au recunoscut că au în lista de prieteni persoane pe care nu le-au întâlnit în realitate.

Despre riscurile la care se expun au învăţat duminică şi nişte copii din Capitală, care au purtat o conversaţie pe net cu un psiholog. În realitate, au crezut că vorbesc cu cineva de vârsta lor.

Cei opt copii au primit tot atâtea telefoane mobile. Ştiau că vor fi contactaţi pe Whatsapp de un copil de vârsta lor. În spatele ecranului s-a aflat însă un psiholog, care a încercat să afle cât mai multe despre fiecare în parte. Vizibil temători, unii dintre părinţi au sperat ca puştii să nu cadă în capcană.

Mamă: "Teama cea mai mare a unui părinte: ce face copilul meu când se întâlneşte cu un străin?”

Din păcate, în doar 15 minute toţi copiii au dat informaţii esenţiale despre şcoala la care învaţă, adresa de acasă, dar şi când sau unde vor pleca în vacanţă.

Psiholog: "Am întrebat-o pe Alina la ce şcoală învaţă, mi-a răspuns că învaţă la şcoală din Otopeni? Şi dacă e vreun parc prin zonă pe acolo şi a zis că e OK.”

Reporter: ”A acceptat întâlnirea cu tine?”

Psiholog: ”Da.”

La un moment dat, o fetiţă de opt ani i-a spus prietenului virtual că îl iubeşte şi i-a trimis mai multe inimioare.

Reporter: "Acum vorbim cu Maria. Am apucat deja să aflăm că ea are 9 ani. Este încântată de cunoştinţă şi ne-a trimis şi o fotografie cu ea. Am continuat să o complimentăm pe Maria. I-am spus că este frumoasă şi că ne bucurăm că ne-am împrietenit cu ea. Apoi răspunsul de la ea a fost următorul: vrei să fim prieteni pentru totdeauna?"'

Mama Mariei: "Chiar dacă ea a furnizat tot felul de informaţii, măcar ştie că totuşi nu trebuie să se întâlnească cu cineva în absenţa unui părinte."

Pentru un astfel de seminar, părinţii plătesc câte 65 de lei.

Inițiator program Be Smart: "Aşa cum noi îi învăţăm despre trecerea de pietoni, despre semafor, la fel, în momentul în care primesc în mână un telefon, o tabletă, acces la internet, ar trebui să-i educăm. Am plecat de la statistici privind cyberbullying-ul care lasă urme adânci în vieţile copiilor."

Numai anul trecut, opt din zece copii au fost hartuiţi cel puţin o dată pe internet, iar cel puţin unul din 20 a fost rugat să trimită fotografii cu un conţinut sexual.