Dar, alături de greci, sunt cei mai nemulțumiți de propria calitate a vieții. Acestea sunt doar câteva dintre concluziile celui mai nou Eurobarometru al Parlamentului European.

Pentru 44% dintre europeni, emoția dominantă este incertitudinea. Însă în România, lucrurile stau diferit.

Corespondent PROTV: „În ciuda războaielor, a tensiunilor internaționale și a incertitudinilor economice, 57% dintre români se declară optimiști, față de 38% dintre europeni. În același timp, procentul celor care privesc viitorul cu pesimism este mult mai mic în România, cu 20 de puncte procentuale sub media europeană. O posibilă explicație este experiența ultimelor decenii. Obișnuiți să treacă prin perioade dificile, românii par să păstreze convingerea că viitorul poate aduce lucruri mai bune decât prezentul.”

Dar prezentul apasă greu. Doar 63% dintre români se declară mulțumiți de calitatea vieții lor, față de 83% la nivel european. Iar aproape patru din zece români spun că nivelul lor de trai s-a deteriorat în ultimul an, comparativ cu 27% dintre europeni.

Sănătatea, preocuparea europenilor

Pentru ai noștri, calitatea vieții se măsoară, în primul rând, în siguranță financiară. Însă la nivelul Uniunii Europene, cea mai importantă preocupare este sănătatea fizică și mintală.

Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European: „Noi încă stigmatizăm sănătatea mintală, ceea ce este o mare prostie. Mersul la psihoterapeut sau la psiholog nu este decontat de stat, este scump. Avem anxietate în fiecare zi și asta nu este normal.”

Și mai apare o diferență importantă: românii pun mai puțin preț decât europenii pe viața socială atunci când definesc o viață bună.

În același timp, Uniunea Europeană rămâne, pentru majoritatea cetățenilor, un reper de stabilitate. Iar românii cred că apartenența la UE le-a adus oportunități de muncă, creștere economică și a contribuit la menținerea păcii și întărirea securității.

Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European: „Am impresia că această diferență între ceea ce credem despre starea lumii și despre starea României vine din neîncrederea față de stat. Când oamenii nu au încredere în propriile instituții, își găsesc speranța altundeva – și noi ne-am găsit-o în Europa.”

Sondajul Eurobarometru al Parlamentului European a fost făcut în perioada 9 aprilie – 4 mai 2026, în toate cele 27 de state membre ale Uniunii. Au fost realizate peste 26.000 de interviuri, cele mai multe față în față, iar rezultatele au fost ponderate în funcție de dimensiunea populației fiecărui stat membru.