Însă temerile legate de securitate rămân ridicate, pentru toți: de la conflictele din apropierea granițelor, la terorism sau atacuri cibernetice.

Pe acest fundal de incertitudine, o treime dintre europeni, inclusiv românii, se tem că nivelul de trai le va scădea în următorii cinci ani.

Corespondent Știrile ProTV: În această dimineață, Parlamentul European a publicat cel mai recent sondaj Eurobarometru, realizat în toate cele 27 de state membre, prin interviuri față în față cu peste 26.500 de persoane. Datele scot la iveală un optimism neașteptat al românilor legat de viitorul lumii: 56% sunt încrezători în ceea ce urmează - cu 12 procente peste media europeană. Când vine vorba de viitorul Uniunii Europene sau al țării, pesimismul urcă spre 40%, dar și aici românii rămân ceva mai optimiști decât restul europenilor - cu o diferență mică, de 2-3 procente. Surpriza vine la nivel personal. Când se gândesc la propriul viitor sau la cel al familiei, românii devin mai rezervați. Cu toate astea, peste 70% rămân optimiști. În toate domeniile analizate, temerile legate de siguranță și securitate sunt ridicate. Peste 65% dintre europeni se declară îngrijorați de conflictele din vecinătatea Uniunii, de terorism, dar și de dezinformare sau conținuturile false generate de inteligența artificială. Prețurile rămân o presiune majoră. Jumătate dintre europeni cred că nivelul lor de trai va rămâne stabil în următorii cinci ani, însă unul dintre trei respondenți se așteaptă la vremuri mai grele. La fel și românii, doar 20% cred că le va crește nivelul de trai.

Explicația eurodeputatului Dan Barna

Corespondentul Știrile ProTV, Camelia Donțu, a vorbit despre acest ultim Eurobarometru cu eurodeputatul Dan Barna.

Știrile ProTV: Românii sunt mai optimiști în ceea ce privește viitorul lumii decât propriul viitor, de ce credem acest lucru?

Dan Barna: E optimismul dezinformatoriu pe de-o parte, pe de altă parte, există o reziliență a societății românești istorică, adică mereu ne-am mândrit cu scutul creștinătății, între imperii, între Rusia, Imperiu Otoman și Imperiu Austro-ungar sau imperiile medievale, dincolo de asta, este, și vedem și în întreaga Europă, acest mesaj a susținerii ideii de unitate, de susținere a faptului că soluția pentru viitorul Europei stă în mai multă Europă, în solidaritate europeană. Și acest mesaj, confirmat și de concetățenii noștri din România, arată că oamenii încep să înțeleagă complexitatea lumii în care trăim și cât de dramatic aceste schimbări care s-au petrecut în ultimii 3-4 ani din momentul în care a început războiul ne afectează pe fiecare. Tema securității, tema aceasta a protecției Uniunii Europene și a fiecărui stat în parte este o preocupare pentru cetățeni. Oamenii înțeleg că războiul din Ucraina și războiul pe care Rusia l-a declanșat în Ucraina nu este un subiect marginal, este o realitate care amenință viitorul nostru ca cetățeni ai Europei și de ceea cred că tema securității este atât de sus în preocupările oamenilor.

Știrile ProTV: Pe de altă parte, când vine vorba de apartenența la UE, 62% din europeni cred că e un lucru doar bun, însă doar 49% dintre români consideră că este un lucru folositor pentru noi, deși restul sondajului arată că suntem pro-europeni, dar părem mult mai pragmatici. De ce această diferență între noi și restul europenilor?

Dan Barna: N-aș spune că e pragmatism, plătim practic prețul, și este un alt sondaj tot de zilele trecute în care România era pe locul 2 la expunerea la dezinformare, la credulitatea oamenilor față de ce primesc pe rețelele sociale și multe dintre ele sunt campanii de dezinformare explicită, finanțată de Rusia sau de alte forțe interesate. În România practic avem această diferență a calității de membru în UE prin faptul că propaganda aceasta suveranistă, propaganda care îți spune că dacă îți pui pătura în cap și te faci că nu vezi ce se întâmplă în jur ar fi o soluție, această neutralitate absurdă care nu înseamnă nimic de fapt, a căpătat din păcate în România o susținere ceva mai largă, vedem asta și în ponderea partidelor extremiste în Parlament, care este una dintre cele mai mari la nivel european în România și toate aceste efecte generează această percepție pentru cetățeni că UE nu e de fapt o soluție și să stăm noi că precis o să ne ierte Putin că el e băiat de comitet. Această neînțelegere a realității, a întregului conext generează rezultatul de care vorbim.

Interviul integral, disponibil în videoclipul atașat.