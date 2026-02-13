Statele membre cu cea mai mare percepție a amenințărilor sunt Franța (80%), urmată de Olanda și Danemarca (77%) și Cipru și Germania (75%). România se încadrează în media europeană. În același timp, 42% dintre cetățenii europeni consideră că siguranța lor personală este în pericol.

Încredere ridicată în UE pentru securitate și apărare

Majoritatea europenilor au încredere că UE va consolida securitatea și apărarea (52%), în special în țări precum Luxemburg (76%), Portugalia (74%), Cipru (73%) și Lituania (71%). În România procentul a fost de 63%.

În acest sens, 53% dintre europeni consideră securitatea și apărarea o prioritate cheie pentru politica spațială a UE, urmate de mediu și climă (36%) și competitivitatea și creșterea industriei europene (31%).

În plus, impactul economic pozitiv al programelor spațiale ale UE este recunoscut pe scară largă de respondenții mai tineri (55%).

Sprijin puternic pentru creșterea investițiilor în apărare

Pe fondul lansării mai multor inițiative conexe în ultimul an, aproape trei sferturi dintre respondenți (74%, respectiv 76% în cazul României) sunt de acord cu nivelul actual al investițiilor UE în domeniul apărării sau consideră că aceste cheltuieli ar trebui sporite. Sprijinul este deosebit de ridicat în țări precum Lituania (80%), Portugalia (89%), Finlanda (83%), Spania (80%) și Danemarca (78%).

Acest Eurobarometru Flash lansat la începutul lunii ianuarie 2026 a urmărit să evalueze sentimentul de securitate al cetățenilor UE, încrederea lor în UE ca actor în domeniul apărării și sprijinul lor pentru creșterea investițiilor în apărarea colectivă.

De asemenea, a evaluat gradul de sensibilizare cu privire la programele spațiale ale UE și a identificat domenii prioritare pentru viitoarea politică spațială. Rezultatele vor ghida Comisia Europeană și vor sprijini elaborarea de politici bazate pe date concrete. Eurobarometrul a inclus 27.292 de interviuri în întreaga UE.