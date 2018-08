Mâncăm 50% telemea românească, 50% străină. ”Diferența o dă la medic”

Importăm de 7 ori mai multă telemea decât exportăm. De la an la an, pe rafturile noastre găsim mai puţine brânzeturi româneşti şi mai multe aduse de la străini.

Nu ştim să ne protejăm produsele, aşa că doar jumătate din telemeaua pe care o mâncăm este românească, susţin producătorii. Asta, în condiţiile în care în urmă cu zece ani, doar zece la sută din ce ajungea în magazine era din alte ţări.

Dacă aruncăm o privire prin magazine, ajungem la concluzia că telemeaua produsă de străini este în cantităţi egale cu cea făcută în ţară.

Dorin Cojocarul, LAPAR: "50 la sută e românesc, 50 la sută din spaţiul intracomunitar. Acum zece ani cred că 90 la sută era producţie românească. Marca proprie, majoritatea sunt făcute de unde provine hipermarketul respectiv, Germania sau Polonia, Ungaria".

Consumatorul român alege marfa produsă de străini pentru că, de cele mai multe ori, este mai ieftină.

Vânzătoare: "Caută produse ieftine şi de proastă calitate. Diferenţă o dă la medic."

Există şi fermieri care se plâng ca se află în pragul falimentului şi spun că nu reuşesc să îşi vândă marfa, pentru că o produc mai scump decât străinii.

Fermier: "Am 4 tone pe stoc, am început să fac telemea pentru că nu am mai reuşit să vând laptele. Stau cu ea pe stoc. Piaţa românească nu mai este a românilor. Iar cine dirijează piaţa în România şi producţia în România sunt supermarketurile".

Clienţii care aleg să dea un ban în plus pe o telemea produsă în România spun că simt diferenţa de gust şi calitate.

Dorin Cojocarul, LAPAR: "Dacă eu aş ieşi din UE, sunt în stare să asigur necesarul de produse lactate pentru consumatorul român? Suntem? NU suntem în stare. Am închis foarte multe fabrici, procesatori, unităţi de productie din România. Au fost închise cam peste 60 la sută din câte erau acum zece ani".

Cu alte cuvinte, am ajuns să producem mult mai puţin decât avem nevoie. Dacă în urmă cu 4 ani reuşeam să acoperim 72,5% din necesarul de brânzeturi, în 2017 produceam doar 58% din necesar.