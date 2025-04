La cât a ajuns populația României. Problema care amenință sistemul social și economic. „Nu știu cum va fi rezolvată”

Țara noastră numără tot mai puțini locuitor. Populația care are domiciliu oficial in Romania a scăzut în ianuarie sub pragul de 22 de milioane, iar numărul celor peste 65 de ani îl depășește pe cel al copiilor sub 14 ani.