De ce giganți precum Google sau Apple nu mai cer studii superioare la angajare

Pregătirea la locul de muncă ar putea deveni mai importantă decât cea standard de la şcoală.

Asta susţine un raport făcut de Forumul Economic Mondial, după ce companii uriașe din lume au renunţat să mai solicite studii universitare pentru oamenii pe care îi angajează.

În România, educația este crucială, indiferent dacă înseamnă facultate post-liceală sau școala profesională, spun specialiștii în resurse umane. E adevărat, însă, că mulți angajatori îi califică la locul de muncă pe absolvenți.

În timpul facultăţii de aeronave la care a intrat cu bursa, deşi era fan înfocat al seriei SF - Star Treck, Andrei Costache şi-a dat seama că nu acesta e viitorul lui. Aşa că a schimbat macazul.

Andrei Costache, DHR Internaţional: Nu era ceva care îmi plăcea și am ales să mă implic într-o organizație de studenți. Am zis: vreau să fiu practic, să mă implic în proiecte și asta am făcut. După care l-am vizitat pe fratele meu în California și cumva mi-a deschis ochii foarte mult "

Spune că nimeni nu i-a cerut diploma, indiferent unde a lucrat. A făcut în final studii economice şi după facultate s-a specializat încontinuu. Acum recrutează oameni care conduc companii mari.

Companii multinaţionale mari, precum Google, Ernst&Young, Hilton, Apple sau Starbucks fac angajări în Statele Unite şi în mai multe state europene fără să mai ceară studii universitare în anunţurile publicate, potrivit platformelor specializate. La noi, Codul Muncii nu permite angajarea în funcţii de manageriale decât cu studii superioare.

Radu Manolescu, K.M.Trust & Partners: în 90 și ceva la sută dintre cazurile cu care discut spun "am așteptat altceva de la facultate şi am avut cu totul și cu totul altceva. Viața bate filmul.

Ca să devină importantă, educaţia clasică, în şcoala, trebuie să se schimbe, spun specialiştii.

Radu Manolescu, K.M.Trust & Partners: "Profesorul va trebui să-i inspire pe copii să le încurajeze pasiunile, adică rolul este altul, formatul claselor trebuie să fie altul, nu mai e cu bănci din care te ridici până o să spui ceva, acum se lucrează pe grupe, în proiecte, e cu totul și cu totul altceva"

Într-un cuvânt, ar trebui să le cultive aptitudini. Potrivit unui raport făcut de organizaţia World Economic Forum, cele mai solicitate abilităţi în 2020, în creştere fata de anul trecut, sunt cele de rezolvare a situaţiilor complexe, de socializare, de gândire analitică şi organizare. Abia apoi cele tehnice şi fizice. Ce cauta directorii de resurse umane ai mărilor companii.

Crina Ilie, Genpact: "Cel mai important este curiozitatea. Cum aducem din nou curiozitatea să fie o abilitate exersată. Să ne pregătim să fim curioși la fel cum ne pregătim pentru un concurs olimpic. Ne uităm la capacitata colegilor noștri de a învăța și a dezvăța rapid anumite lucruri"

În România unul din patru absolvenţi de facultate în 2017 era specializat în drept, administraţie şi afaceri. Inginerii erau pe locul al doilea, urmaţi de medici şi farmacişti. IT-ştii şi matematicienii reprezintă mai puţin de jumătate din cei cu drept şi administraţie. Companiile au început deja să recalifice şi să "mobileze" angajaţii cu aceste competente sociale care devin din ce în ce mai valoroase tocmai pentru că nu pot fi înlocuite de niciun robot.